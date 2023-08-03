Увеличилась площадь возгорания сухой травы в горах Меркенского района Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Продолжается тушение природного пожара в 20 км от села Актоган Меркенского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что на территории КГУ «Меркенское учреждение по охране лесов и животного мира» в горной местности произошло возгорание сухой травы на предварительной площади 200 га. Тушение производится силами и средствами лесного хозяйства, «Казлесавиаохрана» МЧС РК, местных исполнительных органов, ДЧС Жамбылской области в количестве 161 человека, 24 единицы техники, 2 самолета и 1 вертолет. На самолете Ан-2 с водозаборным устройством проводится аэровизуальный облет, сбрасывается вода. Вертолет ЕС-145 проводит аэровизуальное обследование.

«На данный момент, - сообщили в службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области, - площадь пожара увеличена, определена на территории в 300 гектаров. На тушение сегодня еще 25 человек выехали, добавлена еще одна единица техники. Теперь там работают 186 человек, задействовано 25 единиц техники».

Тушение пожара в предгорной и горной зоне, как правило, осложняется сложным рельефом гористой местности, порывистым ветром, труднодоступностью. Пожарной автотехнике трудно добраться до мест возгораний, поэтому спасателям приходится добираться пешком. Сам процесс тушения в горной зоне, на склонах гор и в ущельях, осуществляется подручными средствами - хлопушками и ранцевыми водяными огнетушителями.

По информации областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, с начала пожароопасного сезона в лесничествах государственного лесного фонда Жамбылской области приведены в рабочее состояние 34 пожарные наблюдательные вышки, организовано круглосуточное дежурство на 61 посту на пожароопасных территориях, проводится воздушная контрольно-мониторинговая работа с применением самолета и вертолета РГП «Казавиалесоохрана».

Территория государственного лесного фонда Жамбылской области составляет 4 миллиона 427 гектаров, из них покрытые лесом земли – 2 миллиона 357 тысяч гектаров. Площадь лесного фонда занимает 30,8% территории.