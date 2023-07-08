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    Увеличилась площадь горящих зарослей на побережье Каспия

    8 Июля 2023, 00:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 21:00 7 июля площадь возгорания тростниковой растительности на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 20 гектаров. Утром после воздушной разведки сообщалось о пяти очагах возгорания на 10 гектарах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 9 часов утра тушение осуществлялось силами и средствами ДЧС Атырауской области и ГПР «Ақ Жайық», было ликвидировано приблизительно 5 гектаров возгорания. По состоянию на 21:00 7 июля площадь возгорания тростниковой растительности на побережье Каспийского моря в Атырауской области составила 20 гектаров.

    На 8 июля для осуществления тушения в тростниковых зарослях планируется привлечение вертолета МИ-8 с водосливным устройством ВСУ-5 из города Кызылорда.

    Также, будет привлечен трактор с плугом для проведения опашки вокруг очагов пожара.

    На сегодняшний день в тушении пожара участвуют 41 сотрудник, 7 единиц техники ДЧС Атырауской области. 30 сотрудников. 8 единиц техники, 2 мотопомпы ГПР «Ак Жайык», - сообщает пресс- служба ДЧС.

    Тушение осложняется сильно заболоченной местностью.

    Как ранее сообщалось, пять очагов горения обнаружено с вертолета на побережье Каспия.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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