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    Увеличены попуски воды по каналу Достык для фермеров Туркестанской области

    21 Июля 2021, 10:10

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с министром водного хозяйства Республики Узбекистан Шавкатом Хамраевым в городе Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи были обсуждены совместные меры по улучшению водохозяйственной ситуации в среднем и нижнем течение реки Сырдарьи.

    По итогам встречи для Казахстана по межгосударственному каналу Достык с 80 до 90 м3/с увеличены попуски воды для фермеров Мактааральского и Жетысайского районов Туркестанской области.

    Достигнуты договоренности о продолжении совместных мер по увеличению приточности к Шардаринскому водохранилищу.

    Кроме того, в ходе встречи был обсужден проект Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Стороны подтвердили намерения завершить процедуры по согласованию проекта соглашения до конца года.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экология Узбекистан Сельское хозяйство
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