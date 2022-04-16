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    Увеличены нормы ввоза гражданами ЕАЭС товаров для личного пользования

    16 Апреля 2022, 13:04

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве прошло очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Казахстанскую делегацию возглавил заместитель Премьер-министра – Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

    Советом ЕЭК рассмотрено около 50 вопросов.

    Члены Совета поддержали инициативу Казахстана о необходимости обеспечения открытости работы Коллегии ЕЭК. Так, одобрено решение о трансляции заседании Коллегии для уполномоченных органов стран-участниц. Это позволит обеспечить прозрачность процессов принятия решений по вопросам, затрагивающим экономические интересы государств-членов Евразийского экономического союза.

    В целях недопущения дефицита товаров первой необходимости и недопущения социальной напряженности в государствах-членах ЕАЭС Членами Совета принято решение об увеличении нормы ввоза физическими лицами товаров для личного пользования. До 1 октября 2022 года физические лица могут любым путем, кроме воздушного вида транспорта, перевозить товары до 1000 евро или весом до 31 килограмма. Норма ввоза авиатранспортом остается на текущем уровне: до 10 000 евро или до 50 килограмм.

    Стороны также одобрили принятие изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

    В частности, изменения предусматривают гармонизацию запрещенных и разрешенных к применению в парфюмерно-косметической продукции веществ с Регламентом ЕС. Так, перечень запрещенных к использованию в парфюмерно-косметической продукции в ЕАЭС веществ был дополнен 296 позициями, шесть из которых ранее входили в список разрешенных. Перечень разрешенных веществ также пополнился 12 позициями. Это позволит исключить возможность использования на территории ЕАЭС потенциально опасной для здоровья населения продукции.

    Члены Совета ЕЭК одобрили Порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии при введении и отмене государствами ограничений во взаимной торговле товарами по основаниям, указанным в Договоре о ЕАЭС.

    Согласно новому Порядку, стороны обязались информировать друг друга и Евразийскую экономическую комиссию о ввозимых ограничениях не позднее, чем за 10 дней до вступления в силу ограничений. Также предусмотрена возможность проведения консультаций, в том числе для обсуждения целесообразности реализации всеми или отдельными государствами-членами ограничительных мер.

    Как отметил Б. Султанов, «Единый порядок взаимодействия позволит минимизировать негативные последствия вводимых ограничений за счет открытых, предсказуемых действий государств-членов, обоснований необходимости и сроков их введения. Но главное, позволит избежать случаев, когда ни страны-участники Союза, ни бизнес их стран не знает о введенных соседями ограничениях, сталкиваясь с ними только на границе при экспорте».

    Членами Совета также одобрены изменения в Порядок разработки, принятия, изменения и отмены техрегламентов ЕАЭС.

    Обновленный Порядок предусматривает сокращение сроков и оптимизации процедур разработки техрегламентов, синхронизацию национальных процедур согласования с анализом регуляторного воздействия. По предложению казахстанской стороны для упорядочения и эффективности деятельности рабочих групп, будет введено типовое положение по рабочим группам.

    Аналогичные изменения, обеспечивающие совершенствование процедур, внесены в новую редакцию Порядка разработки и принятия перечней международных и региональных (межгосударственных) стандартов.

    Принято решение о временном приостановлении до 31 декабря 2022 года требования действующего регламента Таможенного союза «О безопасности колесных средств» ТР ТС 018/2011, в части оснащения электронными системами контроля устойчивости. Это связано с трудностями автопроизводителей отдельных стран-членов с поставками таких систем, что ставит под угрозу остановку предприятий автопрома.

    В ходе Совета заместители руководителей правительств стран-частниц ЕАЭС рассмотрели доклады членов Коллегии ЕЭК о реализации основных направлений международной деятельности ЕЭАС в 2021 году, а также о реализации проектов в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза, а также о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского экономического союза за 2021 год и ряд других.

    В ходе заседания Совета ЕЭК участники согласовали повестку дня заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое запланировано на конец мая.

    Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится во второй декаде мая т.г.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Экономика ЕАЭС Общество Сотрудничество Минторговли Международная деятельность РК
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