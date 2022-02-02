Увеличено число авиарейсов между Казахстаном и Кувейтом
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Теперь авиарейсы по маршруту Алматы -Эль-Кувей будут осуществляться не два, а три раза в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
«В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан, с 1 февраля 2022 года кувейтская авиакомпания «Jazeera Airways» увеличила количество регулярных рейсов по маршруту Алматы -Эль-Кувейт на воздушном судне типа A320/A20N с 2 до 3 рейсов в неделю (вторник, среда и воскресенье)», - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно- эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.
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