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    Увеличением смертности на дорогах Казахстана обеспокоены депутаты

    17 Марта 2022, 12:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенаторы выразили обеспокоенность ситуацией с гибелью людей на дорогах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Коррупция и лёгкость получения водительских прав, слабая инфраструктура, нехватка медиков и полицейских на загородных трассах приводят к большому количеству аварий и гибели людей в результате ДТП. Ситуацией в этой сфере, близкой к критической, возмущена сенатор Акмарал Альназарова. В своём депутатском запросе она предложила Премьер-Министру конкретные меры, которые должны помочь улучшить ситуацию.

    По данным сенатора, только за прошлый год было зарегистрировано 40 593 пострадавших в ДТП, что на 30% выше показателя 2020 года. По мнению депутата, это происходит из-за не соответствующего качества дорожной инфраструктуры, слабого контроля при выдаче водительских удостоверений, недостаточный уровень практических навыков полицейских в оказании первой медицинской помощи. Всё это и приводит к тому, что ситуация на дорогах угрожает демографическому развитию страны.

    «В мировом рейтинге, по смертности в дорожно-транспортных происшествиях Казахстан занимает 107 место с показателем 10,4 погибших на 100 тысяч населения. Международные эксперты оценили экономические потери страны от дорожно-транспортных происшествий в объеме 3% от валового внутреннего продукта, то есть за последние 5 лет 1 971 человек», - сказала сенатор.

    Акмарал Альназарова уверена, что дорожно-транспортный травматизм предотвратим, но это требует системных и комплексных мер. Основным принципом дорожного движения должен оставаться приоритет жизни и здоровья участников дорожного движения и снижение рисков.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ДТП Происшествия Сенат Транспорт
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