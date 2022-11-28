Увеличение взаимных инвестиций между Казахстаном и Россией отметил Касым-Жомарт Токаев

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Насколько вырос экспорт российских товаров в Казахстан сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества двух стран, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растет и российский экспорт в Казахстан. Поставки нефтепродуктов увеличились на 35 %, полуфабрикатов из стали на 22 %, руд и драгоценных металлов на 20 %, удвоился экспорт пшеницы», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства отметил, что в нашей стране успешно работают более 17 тыс. компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий.

«Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. Мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику. Это является еще одним доказательством того, что между нашими странами налажено эффективное экономическое взаимодействие. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 млрд долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 млн долларов», - добавил Касым-Жомарт Токаев.



