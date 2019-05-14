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Увеличение выработки электроэнергии за счет ВИЭ рассмотрели в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана заострил внимание на необходимости более широкого и эффективного использования возобновляемых источников энергии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Под председательством Бахыта Султанова состоялось очередное заседание акимата города Нур-Султан, на котором были рассмотрены актуальные вопросы жизнедеятельности столицы Казахстана.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы функционирования групповых резервуарных установок, принятия в муниципальную собственность объектов, построенных к 20-летию столицы, а также озеленения города. О ходе реализации концепции по переходу Казахстана к «зеленой» экономике в части развития возобновляемых источников энергии доложил руководитель городского управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Ербол Толеуов.
По его словам, сейчас государственные учреждения и частные компании при строительстве начали активно использовать возобновляемые источники энергии.
«Возобновляемые источники энергии размещены на 23 городских объектах. На сегодня их общая выработка по городу составляет более 700 киловатт/час. Это позволяет экономить затраты на электроэнергию на сумму более 20 миллионов тенге в год, - отметил Е. Толеуов. - На возобновляемые источники энергии переведено освещение двух улиц: Улы Дала и Турара Рыскулова, нескольких парков и скверов, насосных станций, автобусных остановок, установлены эколежаки и зарядки для гаджетов».
Бахыт Султанов отметил, что в Казахстане есть положительные примеры применения альтернативных источников энергии. Он поручил изучить данный вопрос и внести на рассмотрение соответствующие предложения.
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