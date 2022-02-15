Увеличение турпотока в этом году ожидают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В акимате Нур-Султана проинформировали, что в этом году ожидается увеличение туристического потока в город за счет возобновления авиарейсов и улучшения эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за пандемии мы потеряли 50% туристов и в прошлом году по итогам 9 месяцев мы видим увеличение более 40% туристов. Сейчас идет стабилизация эпидситуации, страны уже объявляют об улучшении ситуации, возобновляются авиарейсы. В связи с этим мы ожидаем больший приток туристов. Касательно прогноза (потока - прим. ред.) - все зависит от эпидситуации. Если все будет хорошо, то думаем, что достигнем уровня 2019 года», - рассказал журналистам заместитель акима Нур-Султана Ерлан Бекмурзаев в рамках совещания по разъяснению возмещения части затрат субъектам предпринимательства, прошедшего в Нур-Султане.

Также заместитель акима ответил на вопрос про туристов, и рассказал из каких стран больше всего могут приехать в столицу.

«Мы ожидаем, что большая часть туристов, которые посетят нашу страну, приедут из соседних государств - России, Узбекистана и других, также из европейских стран. Сейчас возобновили авиарейсы с ОЭА. Мы ожидаем, что поток туристов будет больше за счет увеличения авиарейсов», - отметил Ерлан Бекмурзаев.

Ранее председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК Айдос Сакенов рассказал о мерах по привлечению туристов.