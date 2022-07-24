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    Увеличение товарооборота с третьими странами отмечают в Казахстане

    24 Июля 2022, 15:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан увеличил экспорт товаров. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Товарооборот Казахстана с третьими странами за шесть месяцев текущего года по предварительным данным увеличился на 51,6%», - отмечают в КГД.

    При этом, по данным ведомства, экспорт вырос на 65,4%, импорт - на 20,8%.

    «Оборот по реализации за шесть месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 18,4% с 51 627 млрд тенге до 61 140 млрд тенге», - уточнили в КГД.

    Ранее сообщалось, что план по налоговым поступлениям в государственный бюджет за шесть месяцев 2022 года исполнен на 106,4 %. При плане 6 718,0 млрд тенге поступило 7 150,1 млрд тенге с перевыполнением на 432,2 млрд тенге.

    В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 2 281,0 млрд тенге или в 1,5 раза.

    Также в КГД сообщили, насколько выросли цены на экспортируемые Казахстаном позиции.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК Налоги
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