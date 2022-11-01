Увеличение субсидий мелких фермеров на оросительные системы нецелесообразно - Правительство

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В своем ответе на запрос депутатов Сената Премьер-Министр РК Алихан Смаилов сообщил, что увеличение на 80% объема субсидий мелких фермеров на приобретение водосберегающих технологий нецелесообразно, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время субсидирование по возмещению части расходов субъекта агропромышленного комплекса, понесенных при инвестиционных вложениях на приобретение оросительных систем (систем дождевания, капельного орошения) и строительство инфраструктуры, осуществляется в размере 50%. Возмещение 80% затрат приведет к увеличению коррупционных рисков. Учитывая вышеизложенное, считаем нецелесообразным возмещать расходы на 80%», - сказано в ответе Алихана Смаилова.

Ранее сенатор Рыскали Абдикеров в депутатском запросе на имя главы Правительства предложил увеличить размер субсидий на приобретение водосберегающих технологий для мелких фермеров до 80% вместо 50%.

Ранее глава Кабмина сообщил, что за девять месяцев 2022 года жильем обеспечено 534 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



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