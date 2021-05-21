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    Увеличение спроса на продукты спрогнозировал Касым-Жомарт Токаев

    21 Мая 2021, 15:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС выразил тревогу ростом цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным ООН, по итогам 2020 года мировые цены на продовольственные товары оказались самыми высокими за последние три года. С начала текущего года индекс мировых продовольственных цен составил 116 пунктов. Ожидается, что спрос на продовольствие к 2030 году возрастет на более чем 35%», - сказал Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС.

    По словам Президента, это тревожные тенденции, каждая из наших стран обладает потенциалом для наращивания объемов производства продовольственных товаров.

    «Вместе с тем, ограничительные меры по защите внутреннего рынка могут привести к сдерживанию развития агропромышленного комплекса и дефициту продовольствия. Конечно, в отдельных исключительных случаях временное применение оправдано, в то же время считаю, что подобного рода ограничения не должны распространяться на страны нашего союза», - заключил Глава государства.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Президент Казахстана Экономика Цены и тарифы ЕАЭС
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