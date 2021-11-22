Увеличение спроса на потребительские займы ожидают банки в следующем квартале

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем, ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала. Об этом, по результатам опроса банков по кредитованию за III квартал 2021 года, рассказал директор Департамента финансовой стабильности и исследований Национального Банка Казахстана Олжас Кубенбаев, передает МИА «Казинформ».

По результатам опроса банков в III квартале 2021 года спрос на кредиты со стороны субъектов бизнеса менялся разнонаправленно.

Банки продолжили активное кредитование субъектов малого и микропредпринимательства в сегменте беззалоговых займов, предоставляемых по результатам скоринговых моделей. Количество поступивших кредитных заявок в III квартале увеличилось на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло нового пика в 221 тысячу заявок, а средний размер заявки увеличился в 1,5 раза квартал к кварталу (далее – к/к) до 21 млн тенге.

В большинстве банков спрос на кредиты среднего бизнеса сохранился на уровне предыдущего квартала. При этом отдельные банки активно предлагали субъектам среднего бизнеса короткие беззалоговые займы, предоставляемые по результатам скоринга. В результате число поступивших кредитных заявок в III квартале выросло на 27% к/к до 1,3 тысячи заявок, а средний размер заявки снизился на 59% к/к до 512 млн тенге.

Со стороны субъектов крупного предпринимательства последние II квартала спрос на кредиты заметно снижается в силу их медленного восстановления после пандемии и реализации отложенного спроса в начале года. Количество поступивших заявок в среднем за квартал в 2021 году (239 заявок) остается на уровне 2020 года, но все еще на 28% ниже уровня 2019 года. Тем не менее, средний размер заявки крупных заемщиков в III квартале достиг допандемийного уровня, составив 7 млрд тенге.

Коэффициенты одобрения по заявкам на кредиты снизились по сравнению с прошлым кварталом во всех сегментах бизнеса, при этом для МСБ условия кредитования несколько смягчились. Крупные банки пересмотрели уровни риска по отдельным отраслям бизнеса в ожидании роста экономики в ближайшее время.

В следующем квартале банки ожидают продолжения роста спроса на кредиты со стороны малого и среднего бизнеса. При этом, по условиям кредитования, в большинстве случаев, изменений не ожидается.

Увеличение расходов на товары длительного пользования со стороны населения, проведение маркетинговых акций и кампаний крупными банками привели к значительному росту спроса в сегменте залогового и беззалогового потребительского кредитования в III квартале. Конкуренция за более качественного клиента поспособствовала смягчению условий кредитования в части снижения требований к платежеспособности клиентов, увеличения кредитного лимита и уменьшения процентных ставок. Количество поступивших заявок по займам с обеспечением и без обеспечения выросло на 33% и 8%, соответственно.

Банки объясняют снижение спроса на автокредиты в III квартале отсутствием новых авто в салонах, а также приостановлением программы льготного автокредитования АО «Банк Развития Казахстана». Условия по выданным автокредитам были смягчены в части пороговых значений в рамках кредитного скоринга и ставок вознаграждения. Несмотря на 10%-ый рост количества поступивших заявок в отчетном квартале, доля их одобрения осталась на уровне предыдущего квартала.

Что касается ипотечного кредитования, то, по мнению банков, снижение спроса в III квартале связано с завершением приема заявок по государственной программе ипотечного кредитования «Баспана-Хит», а также с высокими ценами на рынке недвижимости. В сравнении с предыдущим кварталом количество поступивших заявок по ипотеке выросло на 27%, однако доля одобрения по ним снизилась на 17%. Несмотря на смягчение условий по ипотечным кредитам в части послабления требований к залогам, снижения ставок вознаграждения, уменьшения комиссий и пересмотра минимального размера первоначального взноса большинством банков, внедрение отдельными банками скоринговой системы для оценки кредитоспособности клиентов привело к снижению доли одобрения по займам.

В следующем квартале большинство банков планируют смягчить условия кредитования по всем сегментам розничного кредитования, в связи с чем, ожидают увеличение спроса по залоговым и беззалоговым потребительским займам, а также по автокредитованию. Спрос на ипотеку, по мнению банков, сохранится на уровне текущего квартала.

В опросе банков по кредитованию за III квартал 2021 года приняли участие 20 банков второго уровня. Опрос проводится Национальным Банком ежеквартально с целью оценки изменений в спросе и предложении кредитных ресурсов.



