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    Увеличение соцрасходов отмечают в Минфине РК

    8 Июня 2022, 12:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поступления в бюджет составили 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 3,5%. Безработица была удержана на уровне 4,9%», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе рассмотрения отчета об исполнении республиканского бюджета за 2021 год на пленарном заседании Мажилиса Ерулан Жамаубаев.

    Глава Минфина отметил, что исполнение республиканского бюджета в этих условиях характеризуется следующими показателями:

    · Поступления составили 12,7 трлн тенге с исполнением на 100,8%.

    · Расходы освоены на 99,2% и составили 15,2 трлн тенге.

    · Социальные расходы по сравнению с 2020 годом увеличились на 910 млрд тенге (на 13,7%) и составили 7,5 трлн тенге.

    «Это 50% от общего объема республиканского бюджета. Дефицит бюджета составил 3,1% к ВВП или 2,5 трлн тенге», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Ранее министр финансов РК Ерулан Жамаубаев заявил, что исполнение республиканского бюджета в 2021 году осуществлялось под негативным влиянием пандемии коронавируса.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Мажилис Экономика Минфин РК Бюджет Финансы
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