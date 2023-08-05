Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Зарубежные СМИ на этой неделе публиковали статьи о увеличении поставок пшеницы в Афганистан, об укреплении отношений с рядом стран и о новом ИТ-изобретении. Что еще писали мировые средства массовой информации о Казахстане, читайте в обзоре МИА «Казинформ».

Azernews : Казахстан и Узбекистан укрепляют двусторонние отношения

Азербайджанское издание Azernews сообщает о том, что посол Республики Казахстан Бейбут Атамкулов встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Узбекистан Бобуром Усмановым.

«В ходе встречи собеседники обсудили широкий спектр вопросов двусторонних отношений, а также график визитов на высшем уровне. Стороны также обсудили вопросы развития культурно-гуманитарного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, водных ресурсов, приграничного, а также взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций», — говорится в статье.

Фото: gov.kz

Отмечается, что в ходе беседы было отмечено, что стороны будут развивать двусторонние отношения в соответствии с договоренностями, достигнутыми между главами двух государств. Это важный шаг на пути укрепления стабильности и взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном.

Khaamapress : Казахстан удвоит поставки пшеницы в Афганистан

Афганский новостной портал Khaama press пишет о том, что казахстанская группа компаний «Алтын Астык» намерена поставить 100 000 тонн мягкой пшеницы в Афганистан в период с сентября 2023 года по май 2024 года. Об этом заявил генеральный директор компании Артур Ахметов.

«Сегодня в рамках казахстанско-афганского форума наша компания планирует подписать контракт на поставку мягкой пшеницы в Афганистан на общую сумму $23 миллиона. Объем составляет около 100 000 тонн урожая этого года, который будет доставлен с сентября по май. Мы были поставщиками пшеницы в Афганистан в течение последних пяти лет. Однако мы планируем удвоить поставки с 50 тысяч тонн, которые мы поставляли ранее», — заявил генеральный директор компании Артур Ахметов.

Согласно заявлению, Афганистан был ведущим торговым партнером компании по закупке пшеницы и муки.

«Мы столкнулись с определенными трудностями при смене правительства и должны были решить вопросы логистики и оплаты. Теперь можно сказать, что с этими компаниями можно работать. Одна из наших основных целей — сохранить свое присутствие на афганском рынке и увеличить объемы поставок», — сказал Ахметов.

Также, как сообщает Khaama press, заместитель Премьер-министра и министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что Казахстан нацелен на увеличение поставок муки в Афганистан.

«За четыре месяца текущего года через территорию Узбекистана в Афганистан поставлено более 450 тысяч тонн казахстанской муки на сумму $150,8 миллиона. Высокие тарифы на транспортировку казахстанского зерна через территорию Узбекистана в сторону Афганистана побуждают нас искать другие варианты транспортировки для увеличения нашего экспорта и удовлетворения спроса на афганском рынке», — сказал он.

Нуруддин Азизи, исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Афганистана, запросил льготные тарифы на афганский импорт и скидки на поставку пшеницы и муки, пишет издание.

Interfax : Казахстан и Афганистан увеличат товарооборот до $3 млрд

Информационное агентство Interfax сообщает о том, что Казахстан и Афганистан планируют увеличить двусторонний товарооборот с $1 млрд до $3 млрд. Об этом заявил заместитель директора по экономическому сотрудничеству Министерства иностранных дел Афганистана Шафиулла Азам.

«В настоящее время у нас товарооборот с Казахстаном составляет $1 млрд. Мы надеемся довести товарооборот до $3 млрд. Обе страны обладают всеми возможностями и потенциалом для достижения этого», — сказал Шафиулла в ходе казахстанско-афганского бизнес-форума, который состоялся 3 августа в Астане.

При этом, как пишет издание, вице-премьер — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил, что увеличение товарооборота до 3 миллиардов долларов является краткосрочной целью. Шафиулла в свою очередь отметил, что Кабул надеется на сотрудничество с Казахстаном в энергетической сфере.

Aninews : Индия и Казахстан обсудили двусторонние и региональные вопросы на четвертом Диалоге по безопасности в Астане

Индийское издание Aninews сообщило о том, что Индия и Казахстан обсудили двусторонние и региональные вопросы на четвертом Диалоге по безопасности в Астане. Стороны также обсудили ситуацию в Афганистане и другие общие международные вопросы.

«Стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в области безопасности между соответствующими организациями, в том числе в области борьбы с терроризмом, борьбы с радикализацией, контроля над наркотиками, кибербезопасности, связи и сотрудничества в области обороны, говорится в официальном сообщении», — говорится в статье.

Индийская делегация также посетила интересные объекты, учитывая двусторонние стратегические отношения между двумя странами.

Фото: aninews.in

Erasianet : Технологический успех Казахстана показывает выход из сырьевой зависимости

Издание Erasianet опубликовало статью о казахстанской ИТ-компании Alaqan, которая изобрела новый способ оплаты товаров и услуг.

«Никаких карт или смартфонов», — сказал Eurasianet основатель компании Берик Нурымбетов.

«Детище компании — это технология, которая сможет распознавать рисунок вен на ладонях плательщиков. Проведя рукой по специальному датчику, пользователи системы смогут получить доступ к зданиям или оплатить товары в магазинах. Это может быть будущая универсальная форма биометрической идентификации», — сказал Нурымбетов.

Фото: eurasianet.org

38-летний Нурымбетов, много лет проработавший руководителем ИТ-отдела в нескольких крупных компаниях, сказал, что эта технология является значительным улучшением по сравнению с существующими системами биометрического распознавания. Отпечатки пальцев, например, могут быть трудночитаемыми, если руки человека грязные или мокрые. Плохое освещение или макияж мешают распознаванию лиц. Рисунок ладони человека уникален и не меняется на протяжении всей жизни, даже после травмы, рассказал Нурымбетов.