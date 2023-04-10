Увеличение поставок нефти и укрепление гуманитарных связей – о чём договорились лидеры Казахстана и Азербайджана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня состоялся официальный визит в Казахстан Президента Азербайджана Ильхама Алиева. В Акорде главы двух государств обсудили важные вопросы развития двустороннего сотрудничества в самых разных сферах. Насколько теснее теперь будут связи Казахстана и Азербайджана – об этом читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».





Больше, чем просто соседи и друзья

Лидеры двух стран в Акорде сделали ряд заявлений, по тональности которых стало предельно понятно: Азербайджан для Казахстана не просто сосед по Каспию или торговый партнер в некоторых отраслях. Баку и Астана в новом десятилетии становятся стратегически важными партнерами, и это не измеряется исключительно цифрами экспорта или суммами контрактов.

«Азербайджан для нас не только надежный и важный партнер, но братское, близкое государство. Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, взаимной поддержки, мы выстроили эффективное межгосударственное сотрудничество, которое сегодня развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Между странами налажен активный, доверительный, политический диалог», – заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с Президентом Азербайджана в расширенном составе.

Фото: akorda.kz

Глава государства сообщил о планах по увеличению двустороннего товарооборота и укреплению культурно-гуманитарных связей.

«Уверен, по мере полноценного раскрытия нашего экономического потенциала, мы сможем довести этот показатель до 1 миллиарда долларов. Для этого у нас имеются серьезные резервы в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика, IТ, сельское хозяйство, промышленность и другие», – заявил Президент Казахстана.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, поступательно укрепляются и культурно-гуманитарные связи между нашими странами.

«Главным связующим звеном здесь выступают 130 тысяч наших граждан азербайджанской национальности, и часть из них будет присутствовать на открытии улицы в честь выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева», – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: azertag.az

Глава государства также сообщил о премьере документального фильма «Ғазиз ғұмыр» ( «Выдающаяся жизнь») о Гейдаре Алиеве в Астане сегодня вечером.

Фото: azertag.az

В свою очередь, Ильхам Алиев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение в нашу страну и пригласил коллегу на открытие Центра детского творчества имени Курмангазы, строительство которого уже началось в азербайджанском городе Физули.

«Хотел бы выразить благодарность еще раз от себя и от всего народа Азербайджана за почтение к памяти Гейдара Алиева, за то, что его именем названа одна из центральных улиц столицы Казахстана, за то, что вы чтите память моего отца и великого лидера азербайджанского народа. Также хотел бы выразить благодарность за ваше личное решение о строительстве центра детского творчества в освобожденном Карабахе имени Курмангазы», –озвучил свое приглашение лидер Азербайджана.