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    Увеличение объемов взаимной торговли сельхозпродукцией обсудили Казахстан и Беларусь

    25 Февраля 2021, 10:37

    МИНСК. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров с двухдневным рабочим визитом находится в Республике Беларусь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК

    Вчера глава Минсельхоза встретился с министром сельского хозяйства и продовольствия РБ Иваном Крупко, а затем принял участие во Втором заседании Казахстанско-Белорусской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

    Во второй половине дня министр посетил Минский молочный завод №1, молочно-товарную ферму и птицефабрику агрокомбината «Дзержинский».

    Сегодня Сапархан Омаров проведет переговоры в Концерне «Белгоспищепром» и посетит Минский тракторный завод, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК при Белорусском государственном аграрном техническом университете и Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства».

    На встрече в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ в развитие недавних договорённостей премьер-министров Казахстана и Беларуси в части углубления сотрудничества двух стран в сфере АПК Сапархан Омаров и Иван Крупко обсудили вопросы увеличения объемов взаимной торговли сельхозпродукцией, наращивания взаимодействия в аграрной науке, молочном животноводстве и растениеводстве.

    Глава МСХ РК отметил, что казахстанскую сторону особо интересует опыт дружественного государства в части переработки сельхозсырья и производства качественных, доступных и конкурентоспособных продуктов питания.

    Кроме того, министры обсудили статус реализации поручений президентов двух стран о создании в Казахстане совместного молочного производства для выхода на рынок КНР.

    Затем в рамках темы продовольственной безопасности и импортозамещения Сапархан Омаров затронул вопрос сотрудничества в садоводстве. Он сообщил, что Казахстан переходит на интенсивное садоводство, для чего планируется реализовать проект строительства крупной In-vitro лаборатории по производству саженцев семечковых и косточковых культур. В этой связи Минсельхоз РК приглашает белорусские компании выступить соинвесторами проекта.

    Обсуждение озвученных вопросов в расширенном составе продолжилось на площадке Казахстанско-Белорусской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства. Заседание прошло в атмосфере взаимопонимания и делового партнерства. Стороны выразили намерение развивать взаимодействие в сфере АПК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Минсельхоз Беларусь Сельское хозяйство
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