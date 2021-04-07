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    Увеличение объемов товарооборота обсудили главы МИД Казахстана и Ирана

    7 Апреля 2021, 13:02

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы МИД Казахстана и Ирана Мухтар Тлеуберди и Мохаммад Джавад Зариф отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Мухтара Тлеуберди, обсудив горизонты торгово-экономических связей двух государств, главы двух ведомств отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах.

    «Также отмечена важность полного использования потенциала железной дороги Узень (Казахстан) – Берекет (Туркменистан) – Инчебурун (Иран), которая позволяет быстро добраться до Персидского залива и рынков Европы, России и Китая», - сообщил М. Тлеуберди на брифинге в МИД РК.

    Он проинформировал, что в 2020 году торговый оборот между Казахстаном и Ираном составил 237 млн. долларов США и снизился на 37,2% по отношению к 2019 году .

    «В этой связи мы обсудили пути оказания всесторонней поддержки в увеличении объемов двустороннего товарооборота, который в силу различных обстоятельств замедлился. Мы приняли решение, что договоренности в этом направлении необходимо реализовать в рамках казахстанско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - добавил Мухтар Тлеуберди.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Экономика Иран
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