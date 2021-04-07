Увеличение объемов товарооборота обсудили главы МИД Казахстана и Ирана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главы МИД Казахстана и Ирана Мухтар Тлеуберди и Мохаммад Джавад Зариф отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Мухтара Тлеуберди, обсудив горизонты торгово-экономических связей двух государств, главы двух ведомств отметили необходимость наращивания темпов взаимодействия в транспортно-транзитной, сельскохозяйственной и других сферах.

«Также отмечена важность полного использования потенциала железной дороги Узень (Казахстан) – Берекет (Туркменистан) – Инчебурун (Иран), которая позволяет быстро добраться до Персидского залива и рынков Европы, России и Китая», - сообщил М. Тлеуберди на брифинге в МИД РК.

Он проинформировал, что в 2020 году торговый оборот между Казахстаном и Ираном составил 237 млн. долларов США и снизился на 37,2% по отношению к 2019 году .

«В этой связи мы обсудили пути оказания всесторонней поддержки в увеличении объемов двустороннего товарооборота, который в силу различных обстоятельств замедлился. Мы приняли решение, что договоренности в этом направлении необходимо реализовать в рамках казахстанско-иранской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству», - добавил Мухтар Тлеуберди.