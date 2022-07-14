Увеличение объема депозитов отмечают в Нацбанке РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депозиты в банковской системе на 1 июня текущего года составили 25,2 трлн тенге, увеличившись в годовом выражении на 3,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Повышение рекомендуемых ставок по вкладам населения и анонсированная программа защиты тенговых вкладов позволили остановить рост долларизации, которая после скачка в феврале до 38,4% снизилась по итогам мая до 33,3% – минимального значения с 2013 года», - сказал Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что Национальный банк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.

«Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования для исключения накапливания дисбалансов в экономике и обеспечения сохранности золотовалютных резервов», - сказал Г. Пирматов.





