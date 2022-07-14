Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Увеличение объема депозитов отмечают в Нацбанке РК

    14 Июля 2022, 12:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депозиты в банковской системе на 1 июня текущего года составили 25,2 трлн тенге, увеличившись в годовом выражении на 3,1%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Повышение рекомендуемых ставок по вкладам населения и анонсированная программа защиты тенговых вкладов позволили остановить рост долларизации, которая после скачка в феврале до 38,4% снизилась по итогам мая до 33,3% – минимального значения с 2013 года», - сказал Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что Национальный банк РК продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования.

    «Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования для исключения накапливания дисбалансов в экономике и обеспечения сохранности золотовалютных резервов», - сказал Г. Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Нацбанк Казахстана Банки Экономика Тенге Заседание Правительства с участием Президента РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан и Узбекистан укрепляют сотрудничество в промышленной сфере
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Восемь рыбоводных предприятий откроют в Атырауской области
    1,1 трлн тенге инвестиций привлекли в Атыраускую область с начала года
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая