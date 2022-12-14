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    Увеличение объема безналичных платежей повлияет на сокращение теневого оборота - Минфин РК

    14 Декабря 2022, 10:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства РК сообщил о реализуемых мерах для выполнения поручений Президента в рамках предвыборной программы и расширенного заседания Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам заместителя Премьер-Министра РК, принимаются меры по снижению доли теневой экономики до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития до 15% к ВВП к 2025 году.

    «Министерство финансов для обеспечения незамедлительного выполнения поручений в рамках предвыборной программы Президента и расширенного заседания Правительства принимает следующие меры по снижению уровня теневой экономики. Принимаются комплексные меры для достижения общеприоритетной задачи по снижению доли теневой экономики до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития до 15% к валовому внутреннему продукту к 2025 году», - сказал на заседании Правительства министр финансов РК.

    По его словам, одним из ключевых инструментов остается полноценное функционирование национальной системы прослеживаемости товаров. Для этого модифицируется действующая информационная система и проводится широкая интеграция с базами данных госорганов и банков второго уровня.

    «Налаживается информационный обмен в режиме онлайн с приграничными странами, с таможенными службами. Большое влияние на сокращение теневого оборота окажет увеличение объема безналичных платежей и внедрение всеобщего декларирования доходов населения. Благодаря дальнейшему совершенствованию налогового и таможенного законодательства и администрирования, в том числе путем цифровизации, обеспечат дополнительные поступления в бюджет и создадут более благоприятные условия для ведения бизнеса», - добавил глава ведомства.

    Также Ерулан Жамаубаев сообщил, что 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры находятся в процессе передачи в госсобственность.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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