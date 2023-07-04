Увеличение лесостепных пожаров зафиксировано в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В связи с установившейся жаркой и сухой погодой в Костанайской области, пожарные обращаются к жителям с рекомендациями по соблюдению правил пожарной безопасности. В регионе отмечено увеличение количество лесостепных пожаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации заместителя начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС области Еркина Аушахметова, с наступлением пожароопасного периода в регионе уже зарегистрированы 29 лесных пожаров на общей площади 292 га, свыше 196 случаев загорания травостоя на площади 540, 96 га.

«Наибольшее количество возгораний травостоя зарегистрировано в Костанайском районе – 26 фактов, район Б.Майлина – 22, Алтынсаринском – 17, Федоровском - 17, Узункольском – 16, Карабалыкском - 15, Мендыкаринском – 15. Основной причиной лесостепных пожаров послужило неосторожное обращение с огнем населения», - сказал Е. Аушахметов.

Фото: РСК Костанайской области

К примеру, 20 июня в 40 км от поселка Караменды на территории Наурзумского государсвенного заповедника произошло возгорание сухой травы и лесного массива. А причиной стал грозовой разряд. Исходя из этого, для реагирования на лесостепные пожары ведомством подготовлена группировка сил и средств в составе 113 человек личного состава, 23 единицы пожарной и инженерной техники, 109 единиц ранцевых огнетушителей и 696 единицы подручных средств.

По данным Казгидромета, на всей территории Костанайской области в ближайшее время ожидается повышенние температуры до 37 градусов, а это - риск пожарной опасности и осложнения обстановки с природными пожарами. В связи с этим, пожарные призывают граждан к неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности.

Особенно спасатели просят обратить внимание на отдых в лесных зонах: не осуществлять разведение костров в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса (ветровал, бурелом), лесосеках с наличием порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. А также не бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу.