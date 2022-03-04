Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Увеличение авиарейсов обсудили на заседании межправкомиссии Казахстана и Турции

    4 Марта 2022, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В г. Нур-Султане состоялось XII заседание Казахстанско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова и вице-президента Турции Фуата Октай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В ходе заседания стороны обсудили обширный спектр вопросов развития торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. В частности, были рассмотрены вопросы взаимодействия в транзитно-транспортной области, в сферах промышленности, туризма, геологии, здравоохранения и агропромышленного комплекса. Также, внимание было уделено необходимости расширения географии авиалиний между двумя странами и увеличению количества регулярных рейсов.

    «В нынешних обстоятельствах большие возможности для реализации транзитного потенциала Казахстана представляет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), проходящий через территории Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Европейские страны. В данном контексте предлагаем активно использовать морские порты Актау и Курык с дальнейшей отправкой грузов по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс», — сказал А. Смаилов.

    Турция является одним из наиболее приоритетных торгово-экономических и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам прошлого года товарооборот между Казахстаном и Турцией вырос на 33% и превысил $4,1 млрд.

    Премьер-Министр РК подчеркнул стратегический характер казахстанско-турецкого партнерства, отметив, что экспорт из Казахстана в Турцию за 2021 год вырос на 39% и составил около $3 млрд, импорт в Казахстан из Турции за 2021 год вырос на 20,5% и составил $1,1 млрд.

    На сегодняшний день турецкий бизнес реализует в Казахстане инвестпроекты на общую сумму $5,5 млрд.

    В свою очередь вице-президент Турции Ф. Октай отметил, что Турецкая Республика готова и дальше укреплять двустороннее сотрудничество с Казахстаном по всем направлениям, что будет способствовать развитию взаимовыгодного партнерства.

    В рамках заседания были проведены всесторонние переговоры по экономическому сотрудничеству. С казахстанской стороны приняли участие министр индустрии и инфраструктурного развития, вице-министры торговли и интеграции, национальной экономики, а также здравоохранения и др. С турецкой стороны приняли участие вице-министры индустрии и технологии, торговли, транспорта и инфраструктуры, здравоохранения.

    По итогам обсуждений был подписан итоговый протокол заседания МПК и принят совместный план. Члены официальных делегаций провели двусторонние встречи для обсуждения актуальных вопросов торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Турция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ряд задач перед новым акимом ВКО обозначил Премьер-Министр РК
    Какая помощь оказывается семьям погибших при пожаре в области Абай
    ВС Турции ликвидировали 16 террористов в двух районах севера Сирии
    Если бы не меры, предпринятые Правительством, ситуация была бы хуже – Наталья Годунова  о критике Кабмина
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей