Увеличена пропускная способность пункта пропуска «Б.Конысбаева» на казахстанско-узбекской границе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Бакытжан Слямов сообщил, что реконструкция автомобильного пункта пропуска «Б.Конысбаева» увеличила его пропускную способность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году за счет бюджетных средств проведена реконструкция автомобильного пункта пропуска «Б.Конысбаева», с расширением его территории почти в два раза - с 3,6 га до 6 га. Пункт пропуска является одним из крупнейших на казахстанско-узбекской границе. Инвестиционные затраты на строительство составили около 15 млрд тенге. Пункт предусматривает перемещение 1,5 тысячи транспортных средств и 10 тысяч физических лиц в сутки в обе стороны движения, в том числе 1 000 единиц грузовых транспортных средств и 500 единиц пассажирских транспортных средств. За время работы пункта пропуска (с декабря 2019 года по октябрь 2022 года) перемещено свыше 230 525 транспортных средств, поступило более 3 248 млн тенге таможенных пошлин и налогов», – сказал Бакытжан Слямов.

По его словам, при проектировании пунктов пропуска Комитетом учтены самые передовые технологические решения и рекомендации международных экспертов по обустройству пунктов пропуска.



