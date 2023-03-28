Увековечить имена павших бойцов в секретной операции «Марс» предлагают жамбылские поисковики

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В одном из самых жестоких и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны - Ржевско-Сычёвской операции, носившей кодовое название операция «Марс», участвовали тысячи казахстанцев, сотни уроженцев Жамбылской области.

По свидетельству историков, проходившая в ноябре - декабре 1942 года Ржевско-Сычёвская стратегическая наступательная операция представляла собою боевые действия Калининского и Западного фронтов, ставившие цель разгромить 9-ю немецкую армию генерала Моделя, группы армий «Центр», оборонявшихся на Ржевско-Вяземском выступе. В операции «Марс» с советской стороны участвовали около 668 тысяч человек и почти две тысячи танков, а в резерве для дальнейшего развития наступления находились 415 тысяч человек и 1 265 танков. Основной стратегической задачей в операции «Марс» было отвлечь силы противника для обеспечения успеха контрнаступления под Сталинградом.

После открытия секретных архивов в 90-е годы прошлого столетия стали известны имена ста семи жамбылцев, сложивших свои головы на полях подо Ржевом. Начиная с 2008 года, поиском родственников погибших жамбылцев занимались жамбылские молодежные объединения.

Считалось, что все участники операции «Марс», уроженцы Жамбылской области, погибли. Однако в 2010 году в Таразе обнаружились здравствующие участники той трагической военной операции - 86-летний Аман Алпысбаев и 88-летний Озбек Матбаев. Последний настолько строго хранил в секрете свое участие в секретной операции, что родные были чрезвычайно удивлены открывшимися обстоятельствами. «Я же давал тогда слово о неразглашении...», - объяснил ветеран тогда своим родным, когда его обнаружили в ходе поисковых работ по операции «Марс».

Сегодня активисты устанавливают места захоронения погибших казахстанцев, ищут родственников. Об этом – в интервью корреспонденту «Казинформ» рассказала директор Жамбылского филиала общественного объединения «Международное Антиядерное движение «Невада – Семей» Раиса Рыскулбекова.





- Раиса Бедельбаевна, когда и почему Вы начали заниматься поиском родственников погибших в операции «Марс»?

- В течение 11-ти лет веду работу по патриотическому воспитанию студенческой молодежи в высших учебных заведениях и колледжах Жамбылской области. Считаю, что воспитание патриотизма, любви к своей Родине, воспитание уважения к памяти предков, к памяти героев должно быть в приоритете наших учебных заведений.

В октябре 2022 года приняла предложение от казахской общины города Москвы и от поисковых отрядов России по поиску родственников погибших и без вести пропавших воинов из Жамбылской области, которые принимали участие в засекреченной операции «Марс» под Ржевом.

Трагедией того военного времени стало то, что все материалы, связанные с операцией «Марс», а также имена бойцов, многие годы были засекречены, затем забыты. И только по прошествии многих десятилетий мы смогли узнать правду о наших героях-казахстанцах.

- Сколько казахстанцев участвовало в этой операции?

- В первые годы войны на территории Казахстана были сформированы 100-я и 101-я отдельные стрелковые бригады, в последующем вошедшие в состав 39-й армии Калининского фронта, участвовавшего в операции «Марс». Теперь, когда с документов сняли гриф «секретно», стало известно, что в операции принимали участие более двух с половиной тысяч казахстанцев, из которых две тысячи погибли в той кровавой бойне.

- Сколько удалось найти?

- В данное время имеется список павших земляков из 326, 373, 348, 135, 158, 136 и 178 стрелковых дивизий. Пока в этом списке 131 фамилия. Все они погибли в местности Холм-Березуйский Зубцовского района и в Оленинском районе (сейчас Оленинский муниципальный округ) Тверской области. Места из захоронения (перезахоронения) в братских могилах известны.

Бои на Ржевско-Сычёвском направлении – операция «Марс» - были кровопролитнейшими. На территории только Оленинского района Тверской области Российской Федерации имеется 29 воинских братских захоронений, где покоятся более 30 тысяч советских солдат. Среди погибших есть и уроженцы Жамбылской области.

- Какова технология поиска?

- Обращаемся с запросами в различные архивы. Сейчас пробуем реализовать идею поиска родственников погибших, используя родительские чаты в образовательных учреждениях.

Списки наших павших воинов опубликованы в областных и районных газетах на казахском и русском языках, с информацией из истории войны того периода и фотографиями мест боев. Информация о найденных родственниках размещается и в социальных сетях. Публикуем фотографии мест захоронений и снимки мемориальных комплексов.

Получаем много просмотров и слов благодарности. Обращаются с просьбами родственники по поводу своих родных, не вернувшихся и с других фронтов Великой Отечественной войны. Помогаем в этом случае для установления судьбы солдата при написании запроса в Подольский архив Министерства обороны РФ.

На очереди составление и опубликование большого списка павших воинов из Байзакского района, из Сарысуского района, из города Тараза (Джамбула) и из других районов Жамбылской области.

Для увековечения памяти участников секретной операции Центральным государственным архивом Республики Казахстан в 2010 году была издана книга «Операция «Марс». Казахи в «долине смерти» о боевых действиях 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. Книга состоит из трех частей.

В первой части размещены опубликованные в разные годы воспоминания и статьи. Вторая часть содержит архивные материалы - ранее секретные документы СНК Казахской ССР и Казвоенкомата о формировании 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад. В документальную часть вошли документы ЦАМО, предоставленные Оленинской районной общественной организацией «Военно-исторический поисковый центр «Орёл».

Для воссоздания картины военного времени в книгу также включены газетные материалы - сводки Информбюро, газетные статьи военных корреспондентов Ильи Эренбурга и Евгения Кригера. В третьей части публикуются полные именные списки погибших воинов. Однако проходят годы, и списки могут пополняться. И это результат работы поисковиков.

Сейчас мы проводим совместную поисковую работу, очень тесно общаемся с россиянами. Нас объединяет память о наших героических предках. Впечатляет то, насколько ухожены братские могилы в Тверской области. Благодаря совместной работе казахстанских и российских поисковиков, на братских могилах появляются надписи с именами казахстанских воинов.

Фото предоставлено Раисой Рыскулбековой



В 2009 году в Оленинский район Тверской области жамбылская делегация доставила капсулы с землей из Жамбылской области. Аналогичные капсулы с землей были привезены и из Российской Федерации - из братских захоронений 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад.

В канун празднования очередной годовщины Великой Победы над фашизмом для увековечивания памяти наших земляков, отдавших свои жизни за наше благополучие, мы предложили местным властям установить в Таразе отдельный памятник нашим землякам, участвовавшим в операции «Марс».

В знак признательности и для сохранения памяти о наших погибших земляках предлагаем называть улицы именами воинов, погибших смертью храбрых в операции «Марс», открывать классы и устанавливать мемориальные доски с их именами в школах, где учились герои. А они действительно все герои.

На месте боев, мест захоронения наших земляков в Зубцовском и Оленинском районах Тверской области Российской Федерации предлагаем установить памятный знак от имени Республики Казахстан.

И, в заключение, хотелось бы сказать несколько слов о нашей молодежи, которую часто критикуют. Но - молодежь бывает разная. И задача нашего, взрослого, поколения - научить молодых людей понимать непреходящие ценности, воспитывать у них патриотизм, любовь к своей родине, уважение к подвигу наших предков, готовность встать на защиту своего Отечества.

- Спасибо за беседу!



