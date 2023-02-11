Уведомления о проведении опросов от пяти организаций поступили в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центризбирком сообщил о поступлении уведомлений о проведении опросов общественного мнения от пяти юридических лиц. Об этом передает МИА «Казинформ».

В Центризбирком поступили уведомления о проведении опросов общественного мнения от 5 юридических лиц с приложением копий документов:

1. Исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты) - метод опроса интервью «face to face», телефонный опрос (CATI);

2. Центр социальных и политических исследований «Стратегия» - метод опроса интервью «face to face», в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);

3. Институт общественной политики партии AMANAT - метод опроса интервью «face to face», в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);

4. Институт Евразийской интеграции - метод опроса интервью «face to face», в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll);

5. Научно-исследовательская ассоцация «Институт демократии» - метод опроса интервью «face to face», в день голосования опрос вне помещений и пунктов голосования (exit-poll). Напомним, 8 февраля, во всех регионах завершилось выдвижение кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента и маслихатов. Центральная избирательная комиссия к участию в выборах допустила все семь политических партий.

От МИД РК на аккредитацию в комиссию представлены кандидатуры 37 наблюдателей от двух иностранных государств и одной международной организации.

В депутаты Мажилиса по партийным спискам выдвинуты 283 кандидата от семи партий. Общее количество кандидатов в Мажилис по мажоритарной системе – 609.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней состоятся 19 марта.



