Уведомления на регистрацию от трех партий принял Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уведомления от трех партий на регистрацию принято Министерством юстиции. Об этом сообщил глава ведомства Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент Министерством юстиции приняты уведомления от трех партий. Три партии находятся на организационных стадиях, на стадии созыва съездов. Вернее, одна партия уже съезд провела. Сейчас ведется работа по проверке списков членов партии. Две партии - на стадии съезда», - сообщил журналистам Канат Мусин в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Министр уточнил, что на регистрацию уведомления подавали восемь партий. Но пока они первый этап не прошли. Канат Мусин сказал, что среди подавших заявление есть такие партии, как «Алға Қазақстан», «Біздің таңдау».

Ранее глава Минюста заявил , что сроки внеочередных президентских выборов определяет Глава государства.