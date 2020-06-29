Уважение к истории: Казахстан внес в дело Победы двойной вклад

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сохранение исторического наследия как системообразующего элемента казахстанского патриотизма, воспитание молодежи на основе ценностей общенационального единства и уважения к истории родной страны занимает центральное место в идеологической повестке Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом в статье, опубликованной в «Казахстанской правде», пишет Санат Кушкумбаев, заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан, доктор политических наук. МИА «Казинформ» предлагает внимаю читателей полный текст публикации.

В своих программных статьях­ «Рухани жаңғыру. Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» и «Семь граней Великой степи» Елбасы – Н. А. Назарбаев отметил, что сохранение кода национальной идентичности и осмысление многогранной и многомерной истории родной страны является важным условием модернизации нации. «Убежден, у народа, который помнит, ценит, гордится своей историей, великое будущее», – подчеркнул Елбасы.

В октябре прошлого года, выступая в Актау на открытии памятника выдающемуся государственному деятелю, писателю Абишу Кекилбай­улы, Президент Касым-Жомарт Токаев представил концепцию «трех столпов патриотизма», первый из которых заключается в глубоком осмыслении собственной истории.

Патриотизм, служение Родине, борьба за свободу своего народа и сохранение нации, стремление к независимости пронизывают всю многотысячелетнюю историю казахского народа – от древности до наших дней.

Подвиг казахстанцев, проявивших беспримерное мужество на полях Великой Отечественной войны, – это особая страница нашей истории и образец подлинного патриотизма для молодого поколения казахстанцев.

Трудно переоценить вклад Казахстана в Великую Победу. В те далекие годы в нашей стране не было семьи, которой бы не коснулась «рука войны». Из 6 миллионов человек, проживаю­щих в то время в нашей стране, на фронт были призваны до 1 миллиона 366 тысяч мужчин и женщин.

Свыше пятисот казахстанцев, сражавшихся с фашизмом, были удостоены звания Герой Советского Союза. 113 наших соотечест­венников стали кавалерами Ордена Славы трех степеней. Имена многих казахстанцев стали синонимами героизма и верности Родине – это Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Алия Молдагулова, Маншук Маметова, Бауыржан Момышулы, Леонид Беда, Иван Павлов, Малик Габдуллин, Хиуаз Доспанова...

В Битве за Москву увековечили себя подвигом казахстанцы герои-панфиловцы. Покрыл себя вечной славой лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, первым среди красноармейцев водрузивший знамя Великой Победы на главном входе в Рейхстаг.

Хотя казахстанская земля находилась вдалеке от фронтов войны, наша страна внесла в дело Победы двойной вклад: не только мужеством своих батыров, но и напряженной работой тыла, обеспечивавшего воинов самым необходимым – снарядами и продовольствием. Девять из десяти пуль, отправленных на фронт, были отлиты из казахстанского свинца. За годы войны на нашей земле произведено около 4 млн артиллерийс­ких снарядов и 4,7 млн мин. На фронт отправлялись сотни вагонов продовольствия и предметов первой необходимости для солдат.

Кроме того, Казахстан принимал сотни тысяч эвакуированных людей из других союзных республик. В нашу страну были перенесены сотни промышленных предприятий и производств.

День Победы имеет особое значение для казахстанцев. Это и семейный праздник, объединяющий старшие и младшие поколения, и дата общенацио­нального единения вокруг ценностей мира, патриотизма, созидания.

Как подчеркнул Елбасы ­Нурсултан Назарбаев, поздравляя казахстанцев с 75-летием Победы, 9 Мая является для нас символом отваги, самоотверженности и героического служения Родине.

«В этот день мы вспоминаем о бессмертном подвиге наших отцов и дедов, о лишениях и тяготах, выпавших на долю тех поколений. Миллионы людей пожертвовали свои жизни на алтарь победы над фашизмом во имя счастливой и спокойной жизни потомков. Благодаря их подвигу мы живем под мирным небом, строим сильный и независимый Казахстан, верим в светлое будущее нашей страны. Низкий поклон всем, кто прошел тяжелыми тропами войны, кто навеки остался на полях сражений, кто трудился в тылу и ковал оружие Победы», – сказал Елбасы.

Первый Президент неоднок­ратно указывал на преемственность традиций воинской доблести казахских батыров, а также значение Дня Победы в воспитании казахстанской молодежи в духе патриотизма. Особенно символично, по мнению Елбасы, что два праздника – День защитника Отечест­ва и День Победы – следуют друг за другом. «Это говорит о преемственности военных традиций победителей в Великой Отечест­венной войне и нынешнего поколения защитников нашей Родины», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев, поздравляя казахстанцев с 70-летием Победы в 2015 году.

Дню Победы и поддержке ветеранов войны в Казахстане уделяется самое пристальное внимание.

«Казахстан с большой заботой относится ко всем участникам Великой Отечественной войны. Для нас они все герои. Мы чтим память о павших на фронте вои­нах, окружаем вниманием и почестями ветеранов. По случаю 75-летия Победы каждый ветеран получит на руки 1 миллион тенге. Не обделены вниманием и труженики тыла. Война зат­ронула фактически каждую казахстанскую семью», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «МИР» накануне праздничной даты.

Начиная с 1992 года в празднованиях, посвященных 9 Мая, проходивших в Алматы, а пос­ле и в новой столице, принимал участие Первый Президент ­Нурсултан Назарбаев.

А в 2005 году Елбасы принял участие в Параде Победы в Моск­ве и с тех пор не пропустил ни одного юбилейного – в 2010, 2015 и 2016 годах. В 2019 году уже после сложения президентских полномочий Елбасы был лично приглашен Президентом РФ в Москву для участия в Параде Победы в качестве почетного гостя – это стало жестом особого уважения к Нурсултану ­Назарбаеву как авторитетнейшему мировому политику.

Участвуя в параде в год празднования 60-летия Великой Победы, Нурсултан Назарбаев заявил, что великая историческая справедливость состоит в том, что главный юбилейный парад проходит именно на Красной площади, в сердце российской столицы. Потому что именно Москва стала в годы войны символом стойкости и мужества нашего народа, именно здесь, под Москвой, был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии.

«Именно отсюда, с Красной площади, шли наши отцы и деды на фронт, и именно Красная площадь является свидетелем первого Парада Победы», – сказал тогда Первый Президент.

Два года назад лидеры стран СНГ договорились о том, что 2020 год на пространстве ­Содружества пройдет под знаком празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Был подготовлен план мероприятий, посвященных не только знаменательным событиям и памятным датам, но и патриотическому воспитанию молодежи. Пандемия коронавируса подкорректировала планы, традиционный Парад Победы на Красной площади в Москве пришлось перенести с 9 Мая на лето. Однако и новая дата была выбрана не случайно. Именно 24 июня в 1945 году по главной площади Москвы маршем прошли воины-победители.

В 2020 году традицию учас­тия Казахстана в юбилейных парадах на Красной площади продолжил Касым-Жомарт ­Токаев. Зрителям парада особенно запомнилось, как Президент стоя чествовал парадный расчет воен­нослужащих Десантно-штурмовых войск ВС Казахстана. Этот жест казахстанского лидера стал данью памяти казахстанцам – героям Великой Отечественной войны и глубокого уважения современным воинам.

В поздравлении казахстанцев с Днем Победы Глава государства также подчеркнул, что этот праздник – яркий символ беспримерного подвига наших отцов и дедов, и мы в неоплатном долгу перед старшим поколением.

Традиция участия казахстанского руководства в Параде Победы на Красной площади подчеркивает воспитательную роль подобных символов исторической памяти.

Казахстанцы своей кровью оплатили Победу СССР: по чис­лу героев Советского Союза и погибших на душу населения Казахстан в числе одних из первых республик. Тем, кто посещал мемориалы советским воинам в Берлине, запомнилось, что на табличках с именами павших в последней битве за взятие столицы фашистского рейха каждая четвертая и даже третья фамилия имеет тюркское и среднеазиатское происхождение. Это молодые люди, которые вместе с представителями других республик поставили последнюю точку в существовании фашизма. Памятники, захоронения и могилы казахстанцев рассеяны в местах всех крупных сражений той войны. И об этом нынешняя молодежь, получившая независимость Казахстана и выросшая в условиях мира, никогда не должна забывать.



