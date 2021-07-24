Уважаемый и высоко ценимый представитель Казахстана в Европе: Айгуль Куспан отмечает 60-летие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Профессионализм, интеллект, скромность и любовь к Родине, такие качества отличают председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса, профессионального дипломата Айгуль Куспан, которая сегодня отмечает свое 60-летие.

Зарубежные и казахстанские дипломаты рассказали Казинформу о своем отношении и совместной работе с Айгуль Куспан, которая своим личным примером продемонстрировала, какой должна быть женщина-дипломат.

Глава Представительства Европейского союза в Казахстане Свен-Олов Карлссон отмечает исключительные профессиональные и личные качества председателя Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса.

«Айгуль Куспан – необыкновенный человек, опытный дипломат и настоящий патриот своей страны. Я имел удовольствие работать с ней и нахожусь под глубоким впечатлением от ее замечательных и исключительных профессиональных и личных качеств», - сказал он в интервью Казинформу.

По его словам, в качестве директора департамента Европы МИД РК, а затем посла в Бельгии и по совместительству главы Представительства нашей страны при ЕС Айгуль Куспан внесла решающий вклад в укрепление отношений между Европейским союзом и Казахстаном.

«Ее глубокое понимание международных отношений, глубокое знание Европы, ее истории и культуры, подкрепленное исключительными языковыми навыками, а также деликатность и человеческое отношение делают госпожу Куспан очень уважаемым и высоко ценимым представителем Казахстана», - отметил Свен-Олов Карлссон.

Так получилось, что практически вся дипломатическая карьера Айгуль Куспан была связана с Европой. Выпускница советских и французских элитарных учебных заведений проработала в системе внешнеполитического ведомства нашей страны четверть века.

Заместитель управляющего директора по России, странам Восточного партнерства, Центральной Азии и ОБСЕ в Европейской дипломатической службе Люк Девинь подчеркнул высокие профессиональные и личные качества Айгуль Куспан.

«В период работы в Брюсселе мы высоко ценили ее профессионализм и прекрасные достижения в развитии отношений между Европейским союзом и Казахстаном. Но на всех нас также произвели благоприятное впечатление ее личные качества – глубокий интеллект и культура, а также ее доброта и честность», - отметил он.

Помимо укрепления связей Казахстана с Европейским союзом, Айгуль Куспан вложила много сил в развитие казахстанско-французских отношений, будучи сотрудником Посольства в Париже в конце девяностых и работая в департаменте Европы МИД РК в 2011-2018 годах.

В знак особой благодарности за вклад в развитие двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией в марте 2019 года Айгуль Куспан награждена французским национальным орденом «За заслуги», который является четвертой по значимости наградой Пятой республики.

Профессионализм, блестящее знание иностранных языков и женская мудрость Айгуль Куспан особенно проявились в ходе работы над новой Стратегией Евросоюза по Центральной Азии.

Будучи главой дипмиссии в Бельгии, вместе с Люком Девинем и коллегами-послами из стран Центральной Азии, она в течение почти двух лет усердно трудилась над отмеченной стратегией, оформившей многогранные отношения нашего региона с Евросоюзом. Сегодня не секрет, что практически все идеи и предложения казахстанской стороны нашли свое отражение в указанном документе.

Опрошенные Казинформом дипломаты центральноазиатских государств в Брюсселе подчеркивают высокую профессиональную подготовку и эффективность работников казахстанского внешнеполитического ведомства.

«Айгуль Сайфоллаевну Куспан отличает стремление к достижению поставленных целей, каких-бы сложностей ей это не доставляло. Я не раз наблюдал как она решительно отстаивала позицию своей страны на различных площадках», - сказал посол Узбекистана в Бельгии Дильёр Хакимов.

Говоря про присущие личные качества именинницы, узбекский коллега отметил: «Деликатность, тактичность, скромность».

Сотрудники Министерства иностранных дел Казахстана, которые в разные годы работали с Айгуль Куспан, также отзываются о ней как о высококвалифицированном специалисте «с научной эрудицией и профессиональной интуицией».

«В ходе переговоров с европейскими коллегами Айгуль Сайфоллаевну всегда отличала подготовленность и внимательность к собеседнику, которые в итоге позволяли выделить не только основные «месседжи», но и почувствовать самые тонкие и важные грани дипломатических бесед», - сказал директор департамента Европы МИД РК Тимур Султангожин.

Этот талант дипломата всегда позволял Айгуль Куспан делать весьма точное резюме переговоров с предложением единственно верного и взаимоприемлемого решения, добавил он.

В мае 2018 года Айгуль Куспан назначена чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Бельгии, а через несколько месяцев главой Представительства нашей страны при Европейском союзе и в НАТО по совместительству.

«Большой опыт в области развития дипломатических отношений с Евросоюзом позволил в первые же месяцы пребывания на посту посла успешно организовать участие Главы государства в саммите форума «Азия – Европа» и провести важные двусторонние встречи с лидерами европейских государств», - уверен посол Казахстана в Италии Ерболат Сембаев.

Казахстанский дипломат, который ранее работал в Посольстве Казахстана в Брюсселе, отметил значительную активизацию двухсторонних отношений с Люксембургом, где Айгуль Куспан занимала должность посла по совместительству.

В тот период она особое внимание уделяла развитию культурных связей, ознакомлению европейцев с искусством и богатыми традициями казахского народа, поддержке молодых талантов из Казахстана, работающих в Европе, и студенческой молодежи.

«По инициативе Посольства с участием стран Центральной Азии впервые было организовано широкое празднование Наурыза в главном культурном центре Бельгии BOZAR. В Люксембурге впервые состоялся концерт казахского национального ансамбля. В рамках 175-летнего юбилея Абая, несмотря на ограничения в период пандемии, в лучшем концертном зале Люксембурга были исполнены музыкальные произведения, посвященные памяти великого поэта», - сообщил Ерболат Сембаев.

В свою очередь, заместитель директора департамента Европы Аида Биртан рассказала, что Айгуль Куспан всегда тщательно подходит к любым вопросам и переговорам, старается вникнуть во все нюансы любой темы. «С таким же вниманием и благожелательностью она всегда относилась ко всем дипломатам, будучи директором департамента Европы МИД», - отметила она.

Сама Айгуль Куспан неоднократно говорила начинающим дипломатам: чтобы быть полезным своей стране нужно всегда работать над собой, учиться новому и беззаветно любить Казахстан.

Сегодня в Мажилисе она возглавляет влиятельный комитет и активно работает над укреплением парламентской дипломатии, продолжая тем самым свое любимое дело – продвигать интересы Казахстана за рубежом.