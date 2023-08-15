Уважаем и поддерживаем коллегу – Дархан Кыдырали о задержании журналистки Сандугаш Дуйсеновой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали заявил, что уважает и поддерживает коллегу Сандугаш Дуйсенову, которую 11 августа задержали в Талдыкоргане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сделали свое заявление. Мы держим связь с правоохранительными органами. Мы хорошо знакомы с нашей коллегой Сандугаш Дуйсеновой, уважаем ее, поддерживаем. Во-вторых, мы поговорили с ее помощником и адвокатом. Адвокат тоже сказал, что все произошло в рамках закона. Мы не можем вмешиваться в процесс расследования, но готовы оказать помощь», - прокомментировал министр Дархан Кыдырали в кулуарах Правительства.

Глава ведомства также ответил, что подтолкнуло правоохранительные органы раздеть ее догола.

«В МВД сообщили, что со всеми проводится такая процедура. В связи с этим здесь не было правонарушения. Мы сразу связались с соответствующими уполномоченными органами. Мы все еще держим связь. Готовы оказать помощь», - ответил министр Дархан Кыдырали.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев прокомментировал обнаженную видеосъемку журналистки Сандугаш Дуйсеновой в ходе обыска.