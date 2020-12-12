Утверждены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Высший совет утвердил стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом в ходе брифинга сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Стратегия содержит весомую «добавленную стоимость» – ранее не предусмотренные интеграционной повесткой меры и механизмы подъема инвестиционной и инновационной активности, наращивания кооперационного и научно-производственного потенциала Союза, его становления как значимого центра развития современного мира», - сказала Ия Малкина.

По ее словам, в документе определены механизмы сотрудничества в таких новых, не предусмотренных Договором о ЕАЭС, сферах, как образование и наука, туризм, спорт и здравоохранение. Последняя сфера в условиях пандемии коронавируса сейчас находится в фокусе нашего всеобщего внимания.

«Совету Евразийской экономической комиссии поручено утвердить в I квартале 2021 года план мероприятий по реализации Стратегических направлений, правительствам государств-членов и ЕЭК – обеспечить реализацию документа», - сообщила И.Малкина.

Она добавила, что перечень мер и механизмов (порядка 330 позиций) фактически является «дорожной картой» дальнейшего развития интеграции. Его выполнение предусматривает разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о Союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.

Комиссии даны поручения совместно со сторонами проработать вопрос цено- и тарифообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке газа ЕАЭС в рамках Международного договора по формированию общего рынка газа Союза, который должен быть разработан в 2021 году. Об итогах работы будет доложено на очередном заседании ВЕЭС.

Также помощник председателя сообщила, что главы государств утвердили Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2021 год.

Среди приоритетов Союза на 2021 год - сотрудничество с Содружеством Независимых Государств и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии; Союз уделит особое внимание развитию отношений с Шанхайской организацией сотрудничества, Европейским союзом, а также с такими странами как: Куба, Узбекистан, Филиппины, Лаос, и государствами, с которыми ведутся переговоры о зоне свободной торговли, – Египтом, Израилем, Индией.

Комиссия продолжит развивать сотрудничество с организациями системы ООН, в том числе с региональными комиссиями, и другими международными организациями (Всемирная таможенная организация, ВТО, ОЭСР).



