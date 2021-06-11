Утверждены региональные дорожные карты по реализации программы «Жастар – Отанға!»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Решениями Бюро политсоветов региональных филиалов партии «Nur Otan» утверждены 216 дорожных карт по реализации программы «Жастар-Отанға!» для каждого района, города и области страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

Так, в течение следующих пяти лет планируется достижение около 3,5 тысячи индикаторов, реализация 6,5 тысячи мероприятий с охватом более 4,5 миллиона молодых казахстанцев до 35 лет.

Программа «Жастар-Отанға!», направленная на повышение уровня жизни и социального самочувствия молодежи, включает в себя пять направлений работы: гражданская активность, качественное образование, трудоустройство и занятость, доступное жилье и поддержка молодых семей, личностное развитие и досуг.

В частности, будет сокращен разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами, повысится научно-исследовательский потенциал молодежи, будет оказываться всесторонняя поддержка институту семьи, а также молодым талантам.

В регионах уже приступили к выполнению предвыборных обещаний, данных молодежи. К примеру, в Туркестанской области в Дорожную карту включены планы по привлечению к работе 6400 молодых людей через проект «Жасыл ел», трудоустройству 1048 молодых людей через проект «Первое рабочее место» в рамках программы «Еңбек» и др.

В Нур-Султане будет запущена жилищная программа для молодежи «Елорда жастары» с ежегодным выделением 7 млрд тенге на приобретение жилья, а в Алматы в рамках проекта «Алматы жастары» до 2025 года кредиты на приобретение жилья получат 5 тысяч молодых семей.

В Акмолинской области до 2025 года будет завершено строительство 7 студенческих общежитий на 2 700 мест. В Петропавловске в 2021 году планируется открытие молодежного театра.

Увеличивать занятость молодежи намерены в Алматинской области - региональная программа обещает ежегодно обеспечивать рабочими местами до 2 тысяч молодых людей.

В Костанайской области будет уделено особое внимание развитию массового спорта. Так, до 2025 года в рамках реализации программы будет построено 30 мини-футбольных полей с искусственным покрытием, плавательный бассейн, 10 стритбольных, 12 стрит-воркаут площадок, 29 хоккейных кортов в городах и районах области.

Кроме того, отдельное внимание в программах «Жастар – Отанға!» уделяется развитию молодежного предпринимательства. Так, в Мангистауской области 500 молодых людей ежегодно смогут бесплатно обучаться ведению своего дела по программе «Бастау бизнес». А в городе Тараз в 2023 году планируется открытие учебного центра «SMART».

Напомним, что в начале июня решением Бюро Политсовета партии была утверждена республиканская Дорожная карта по реализации Программы «Жастар – Отанға!» до 2025 года. Контролировать ход реализации программы в центре и на местах будет вновь созданный Корпус из 616 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов.



