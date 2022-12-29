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    Утверждены предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль

    29 Декабря 2022, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на февраль 2023 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Предельные ставки по всем депозитам остались без изменений и были сохранены на уровне январских значений.

    В КФГД напомнили, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения об изменении ставок по своим депозитным продуктам.

    С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:
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