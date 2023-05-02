Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.28 eur/kzt 490.97

    rub/kzt 5.8 cny/kzt 64.45
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Утверждены предельные ставки вознаграждения на июнь

    2 Мая 2023, 14:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов сохранил предельные ставки по депозитам в тенге на июнь 2023 года на уровне майских значений ввиду сложившейся конъюнктуры на депозитном рынке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФГД.

    Казахстанский фонд гарантирования депозитов обращает внимание, что банки второго уровня самостоятельно принимают решения о размерах ставок вознаграждения по своим депозитным продуктам. В связи с чем банки, в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации, вправе устанавливать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных фондом предельных ставок вознаграждения.

    С предельными ставками КФГД по депозитам в зависимости от их вида и срока можно ознакомиться в таблице:

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Другие государственные органы
    Новости по теме
    Популярное
    1 Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
    2 Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
    3 Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
    4 В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
    5 Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
    Новости партнеров