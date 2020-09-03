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    Утверждены максимальные ставки по депозитам на октябрь

    3 Сентября 2020, 10:55

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на октябрь 2020 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ставки по большинству видов депозитов сохранились на прежнем уровне. Ставка по несрочным депозитам соответствует базовой ставке Национального банка и сохраняется на уровне 9% годовых.

    «Изменение рыночных ставок происходило только по срочным депозитам и сберегательным депозитам без права пополнения со сроком 24 месяца. Это привело к соответствующему пересмотру максимальных рекомендуемых ставок.

    В результате изменения кривой доходности государственных ценных бумаг (сокращение спреда между сроками) и соответственно планового перерасчета стоимости права пополнения, повысились ставки по срочным и сберегательным депозитам с пополнением на 1 и 2 года. Данный вид депозитов стал более привлекательным по сравнению с несрочными вкладами», - пояснили в пресс-службе фонда.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

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