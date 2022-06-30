Утверждены коды органов госдоходов трех новых областей Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесенными изменениями в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов новых областей. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в КГД, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Поскольку в информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).
Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.
ДГД по области Жетісу КГД МФ РК 7001
УГД по Аксускому району 7002
УГД по Алакольскому району 7003
УГД по Каратальскому району 7004
УГД по Кербулакскому району 7005
УГД по Коксускому району 7006
УГД по Панфиловскому району 7007
УГД по Сарканскому району 7008
УГД по Ескельдинскому району 7009
УГД по городу Талдыкоргану 7010
УГД по городу Текели 7011
ДГД по области Абай КГД МФ РК 7101
УГД по Абайскому району 7102
УГД по Аягозскому району 7103
УГД по Бескарагайскому району 7104
УГД по Бородулихинскому району 7105
УГД по Жарминскому району 7106
УГД по городу Курчатову 7107
УГД по Урджарскому району 7108
УГД по Кокпектинскому району 7109
УГД по району Ақсуат 7110
УГД по городу Семею 7111
ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК 7201
УГД по Жанааркинскому району 7202
УГД по Улытаускому району 7203
УГД по городу Жезказгану 7204
УГД по городу Каражалу 7205
УГД по городу Сатпаеву 7206