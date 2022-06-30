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    Утверждены коды органов госдоходов трех новых областей Казахстана

    30 Июня 2022, 09:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внесенными изменениями в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2018 года № 159 утверждены коды органов государственных доходов новых областей. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщили в КГД, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам новых областей перерегистрацию в налоговых органах проходить не нужно. Поскольку в информационных системах перерегистрация налогоплательщиков будет проведена автоматически. Также автоматически будут обновлены адреса, по которым зарегистрированы контрольно-кассовые машины (ККМ).

    Новые коды необходимы для предоставления налоговой отчетности и уплаты налогов.

    ДГД по области Жетісу КГД МФ РК 7001

    УГД по Аксускому району 7002

    УГД по Алакольскому району 7003

    УГД по Каратальскому району 7004

    УГД по Кербулакскому району 7005

    УГД по Коксускому району 7006

    УГД по Панфиловскому району 7007

    УГД по Сарканскому району 7008

    УГД по Ескельдинскому району 7009

    УГД по городу Талдыкоргану 7010

    УГД по городу Текели 7011

    ДГД по области Абай КГД МФ РК 7101

    УГД по Абайскому району 7102

    УГД по Аягозскому району 7103

    УГД по Бескарагайскому району 7104

    УГД по Бородулихинскому району 7105

    УГД по Жарминскому району 7106

    УГД по городу Курчатову 7107

    УГД по Урджарскому району 7108

    УГД по Кокпектинскому району 7109

    УГД по району Ақсуат 7110

    УГД по городу Семею 7111

    ДГД по области Ұлытау КГД МФ РК 7201

    УГД по Жанааркинскому району 7202

    УГД по Улытаускому району 7203

    УГД по городу Жезказгану 7204

    УГД по городу Каражалу 7205

    УГД по городу Сатпаеву 7206

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Минфин РК Другие государственные органы Регионы Казахстана Общество Налоги Абайская область Жетысуская область Улытауская область
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