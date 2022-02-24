+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Утверждены категории работников для зарубежных стажировок на 2022 год

24 Февраля 2022 16:19
Поделиться:
Утверждены категории работников для зарубежных стажировок на 2022 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря Ерлана Карина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Суд вынес приговор экс-чиновнице управления образования в Костанае
Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ Усилить ответственность за буллинг детей призывают казахстанские депутаты Дуальное образование в Казахстане: цели и задачи

В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».

В целях реализации поручения Главы государства в рамках программы «Болашак» приоритетными станут технические специальности. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений.

Утверждены категории работников для прохождения стажировок на 2022 год: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, ученые, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.

По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации программы «Болашак».


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование   #Болашак   #Ерлан Карин  
Поделиться:
Новости по теме
Суд вынес приговор экс-чиновнице управления образования в Костанае
Около 70% абитуриентов набрали пороговый балл на январском ЕНТ
Усилить ответственность за буллинг детей призывают казахстанские депутаты
Дуальное образование в Казахстане: цели и задачи
Популярное
1 Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
2 Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
3 Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
4 Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
5 Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
6 Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Читайте также
Дуальное образование в Казахстане: цели и задачи
Проблему нехватки школ решают в районах Карагандинской области
Снижение ставки утильсбора удешевит цены на наши автомобили - официальный дистрибьютор «SUBARU»
Цены на импортные авто снизятся – официальный дистрибьютор
Талгат Курманбаев избран генеральным директором АО «КазТрансОйл»
Конькобежца Дениса Кузина чествовали в департаменте полиции Костанайской области
Это компромисс – представитель «СарыаркаАвтоПром» о снижении ставки утильсбора
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив