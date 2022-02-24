Утверждены категории работников для зарубежных стажировок на 2022 год
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом под председательством Государственного секретаря Ерлана Карина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
В ходе заседания были обсуждены вопросы исполнения поручений Президента Касым-Жомарта Токаева по переориентированию программы «Болашак».
В целях реализации поручения Главы государства в рамках программы «Болашак» приоритетными станут технические специальности. По данному направлению будет увеличено число стипендиатов и количество высших учебных заведений.
Утверждены категории работников для прохождения стажировок на 2022 год: инженерно-технические работники, медицинские служащие, работники сферы культуры, туризма и спорта, сотрудники средств массовой информации, работники сферы АПК, государственные служащие, ученые, педагоги организаций среднего, технического и профессионального образования.
По итогам заседания Ерлан Карин дал ряд поручений по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности механизмов реализации программы «Болашак».
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