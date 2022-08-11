Утверждение о влиянии вакцинации на рождаемость назвали манипуляцией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Telegram-чатах пользователи распространяют информацию о том, что в странах с наибольшим числом привитых людей резко падает рождаемость. Якобы прививки негативно сказались на способности женщин выносить здорового ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Stopfake.kz.

В рассылке для примера указаны две страны: Германия и Швеция. Stopfake.kz проанализировал показатели рождаемости в этих государствах и объяснил, почему они не связаны с вакцинацией.

В Германии в первом квартале этого года действительно наблюдался спад рождаемости, который составил 10,8%. По данным Федерального статистического управления страны, меньше всего детей рождается у женщин, имеющих немецкое гражданство, – среди них спад зафиксирован на уровне 11,6%. Среди женщин, живущих в Германии, но не имеющих гражданства, снижение не столь резкое – 8,4%.

Немецкое издание Correctiv опровергло теорию о том, что эта статистика связана с вакцинами против COVID-19. В статье на эту тему говорится, что до 7 июня 2021 года в стране прививали людей только старше 60 лет и тех, кто имел повышенный риск заражения.

Таким образом, молодых женщин и беременных в Германии начали вакцинировать лишь с 8 июня 2021 года. То есть даже если предположить, что беременность наступила сразу после вакцинации, родиться ребенок должен был бы не раньше марта 2022 года. Это говорит о том, что вакцинация не могла повлиять на рождаемость как минимум в январе и феврале этого года.

Также важно отметить, что проведенные клинические исследования, в том числе и среди беременных, говорят о том, что вакцины против COVID-19 безопасны и не причиняют вреда ни матери, ни ребенку.

В Швеции рождаемость в первом квартале 2022 года тоже снизилась. Однако это звучит не так шокирующе, если взглянуть на статистику в целом. Дело в том, что показатель рождаемости в стране стабильно уменьшается, начиная с 2018 года. В минувшем году в стране даже говорили о возможном демографическом кризисе. Вакцины против COVID-19 к этой тенденции отношения не имеют.

Между тем важно отметить, что снижение рождаемости – это общий тренд практически всех развитых и развивающихся стран, о котором говорили еще в начале 2000-х годов. Это объясняется увеличением продолжительности жизни, снижением детской и материнской смертности, а также возможностью для женщин получать образование и строить карьеру.

Однако резких скачков в этой статистике, как правило, не происходит. К примеру, Канада — одна из стран с самыми высокими показателями вакцинации — демонстрирует ежегодный спад рождаемости на 0,73%-0,74% в течение последних четырех лет. Исходя из того, что началась эта тенденция еще до пандемии COVID-19, вакцины на нее никакого влияния оказать не могли.

Таким образом, попытка связать спад рождаемости в развитых странах с вакцинацией против COVID-19 – манипуляция. При детальном рассмотрении статистики становится очевидно, что люди стали рожать меньше детей задолго до начала иммунизации против КВИ и появления этой болезни.



