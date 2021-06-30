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    10:30, 30 Июнь 2021 | GMT +6

    Утверждена программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    «29 июня 2021 года делегация Республики Казахстан во главе с заместителем Премьер-Министра РК Р.Скляром посетила Душанбе для участия в заседании правления Международного фонда спасения Арала (МФСА). В состав делегации вошли министр экологии, геологии и природных ресурсов РК М.Мирзагалиев, Посол РК в Республике Таджикистан А.Тажибаев, заместитель министра иностранных дел РК М.Сыздыков и др. Казахстанская сторона предложила Исполкому МФСА провести инвентаризацию решений глав государств МФСА. Также была отмечена необходимость реализации предложений Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Н.А.Назарбаева по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА, созданию Международного водно-энергетического консорциума Центральной Азии, а также постоянной дислокации Исполнительного комитета МФСА в одной из стран региона, озвученных на Саммите Глав государств-учредителей МФСА в г.Туркменбаши в 2018 году», - сообщила пресс-служба Минэкологии в Telegram .

    В контексте необходимости улучшения водохозяйственной и экологической ситуации в бассейне Аральского моря, казахстанской стороной отмечена важность усиления роли региональных организаций, в том числе бассейновых водохозяйственных объединений «Сырдарья» и «Амударья».

    «По итогам заседания принят план работы Исполкома МФСА на период председательства Таджикистана, а также утверждена Программа действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4). ПБАМ является региональной программой, основными задачами которой являются улучшение условий жизни людей, проживающих в бассейне Аральского моря, дальнейшее расширение сотрудничества стран Центральной Азии в вопросах улучшения водохозяйственной, экологической и социально-экономической обстановки и рациональное использование водных ресурсов», - дополнили в ведомстве.


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