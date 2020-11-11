Утверждена предвыборная программа Nur Otan для Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на конференции городского филиала «Nur Otan» сформирован партийный список в маслихат и определены кандидаты в партийный список Мажилиса Парламента. Также утверждена городская предвыборная программа и избраны делегаты для участия в XX Съезде партии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центрального аппарата «Nur Otan».

Из числа участников праймериз с наивысшим рейтингом и с учетом квоты филиала сформирован партийный список в маслихат города из 78 кандидатов по принципу 2 человека на 1 место.

В список вошли известные общественные деятели, представители гражданского сектора, СМИ. Среди них многодетная мама Гульжан Бекенова, самая юная участница праймериз – шахматистка Жансая Абдумалик, врач-кардиохирург Алмат Кодасбаев и многие другие. С полным партийным списком можно ознакомиться на сайте primaries.kz.

Как показал анализ, представленность женщин в списке увеличилась в 2 раза - с 16 до 35%, а молодежи до 35 лет в 6 раз - с 2,7 до 20%. Средний возраст кандидатов омолодился на 8 лет - с 52 до 44 лет. Из 29 действующих депутатов в новый партийный список вошли только 16 человек.

Больше всех в списке представителей МСБ – 41%, сферы образования – 14,1%, неправительственных организаций – 11,5% и др.

В ходе конференции также прошли дебаты среди кандидатов в партийный список в Мажилис. В первом раунде участники презентовали основные тезисы своих предвыборных программ, во втором прошла дискуссионная сессия в формате «вопрос-ответ».

Из 13 претендентов партийцы посредством информационной системы «Праймериз» выбрали 7 кандидатов в соответствии с городской квотой представленности.

Наибольшее число голосов набрали действующий депутат нижней палаты Парламента Артур Платонов, председатель Алмалинского районного филиала Беккали Торгаев, представитель сферы образования Жулдыз Сулейменова, представитель Общественного совета города Алтынай Кобеева, общественник и руководитель движения «Я Алматинец» Константин Авершин, жасотановец Мади Ахметов и представитель бизнеса Шухрат Шардинов.

Как отметил первый зампред филиала Станислав Конкуров, городская предвыборная программа партии сформирована с учетом 12 драйверов развития Алматы и предложений, поступивших от жителей в рамках праймериз.

Напомним, что ранее партия «Nur Otan» опубликовала график конференций региональных филиалов, в ходе которых будут определяться партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.

Вчера прошла конференция в городе Шымкент, а уже завтра состоится конференция в городе Нур-Султан. В Алматинской, Карагандинской и Кызылординской областях - 16 ноября. В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Мангистауской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях - 17 ноября.

Дебаты среди кандидатов на городских и региональных конференциях проводятся в рамках второго уровня праймериз.

В первом этапе внутрипартийного отбора приняли участие 10 тысяч кандидатов. Из них 37% – женщины, 29% – молодёжь до 35 лет. Если от первичных партийных организаций было выдвинуто 30% кандидатов, то 70% – самовыдвиженцы. Средний возраст кандидатов составил 43 года. При этом в голосовании приняли участие более 662 тысячи партийцев.



