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    Утверждена повестка съезда партии «Nur Otan»

    28 Февраля 2022, 16:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена повестка внеочередного XXII Съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.

    «Дорогие друзья! Как вы знаете, уже завтра под председательством Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII Съезд «Nur Otan». В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны. Сегодня Постановлением Политического совета партии утверждена повестка Съезда. Будут рассмотрены два вопроса: 1. Внесение изменений в состав Политического совета партии. 2. Модернизация партии «Nur Otan», - сообщил в Facebook Асхат Оралов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Нур Отан Общество
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