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Утверждена повестка съезда партии «Nur Otan»
28 Февраля 2022 16:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Утверждена повестка внеочередного XXII Съезда партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на исполнительного секретаря партии Асхата Оралова.
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«Дорогие друзья! Как вы знаете, уже завтра под председательством Главы государства, Председателя партии Касым-Жомарта Токаева в онлайн-формате пройдет внеочередной XXII Съезд «Nur Otan». В его работе примут участие 399 делегатов, представляющих каждый регион нашей страны. Сегодня Постановлением Политического совета партии утверждена повестка Съезда. Будут рассмотрены два вопроса: 1. Внесение изменений в состав Политического совета партии. 2. Модернизация партии «Nur Otan», - сообщил в Facebook Асхат Оралов.
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