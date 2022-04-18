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    Утверждена повестка предстоящего заседания Сената

    18 Апреля 2022, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание бюро, где была утверждена повестка дня заседания палаты, которое запланировано на 21 апреля текущего года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На заседании Сената будет рассмотрен законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Тюркской Академией об условиях и порядке размещения Тюркской Академии». Целью законопроекта является регламентирование порядка взаимодействия Правительства РК и Тюркской Академии. Документ предусматривает определение статуса, правосубъектности, правоспособности, правового статуса персонала Тюркской Академии и т.д. в период деятельности в Республике Казахстан.

    Кроме того, на заседании бюро между постоянными комитетами Сената были распределены законопроекты, раннее одобренные Мажилисом для проведения дальнейшей работы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат
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