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    Утверждена повестка предстоящего в Алматы заседания Евразийского межправсовета

    25 Января 2023, 23:23

    МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Согласована повестка предстоящего в феврале в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина на брифинге по итогам первого в этом году очного заседания Совета Комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие прошло с участием заместителей глав правительств стран ЕАЭС. Казахстанскую сторону представлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

    «Утверждена повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 2-3 февраля в Алматы, - проинформировала Ия Малкина. - Проекты документов, которые будут представлены главам правительств, сегодня рассмотрел Совет Комиссии».

    В повестке - макроэкономическая ситуация в государствах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития; правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии в рамках общего рынка; ход реализации совместного проекта «Евразийский агроэкспресс».

    Кроме того, будут рассмотрены изменения в положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере и другие вопросы.

    «Планируется, что в Алматы главы правительств стан ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии форума Digital Almaty «Цифровое партнерство в новой реальности», -отметила И.Малкина.

    Она также добавила, что 1 февраля на полях Межправсовета пройдет выездное заседание Консультативного комитета по госзакупкам при Коллегии ЕЭК. Планируется обсудить вопросы равноправного доступа к госзакупкам производителей и поставщиков из стран «пятерки», взаимного признания банковских гарантий и другие. В мероприятии примут участие министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Бахыт Султанов, руководители уполномоченных госорганов стран ЕАЭС и представители бизнеса.

    Автор:

    Нарымбек Исмагулов

    Алматы ЕАЭС
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