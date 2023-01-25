Утверждена повестка предстоящего в Алматы заседания Евразийского межправсовета

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Согласована повестка предстоящего в феврале в Алматы заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС). Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина на брифинге по итогам первого в этом году очного заседания Совета Комиссии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие прошло с участием заместителей глав правительств стран ЕАЭС. Казахстанскую сторону представлял заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

«Утверждена повестка заседания Евразийского межправительственного совета, которое состоится 2-3 февраля в Алматы, - проинформировала Ия Малкина. - Проекты документов, которые будут представлены главам правительств, сегодня рассмотрел Совет Комиссии».

В повестке - макроэкономическая ситуация в государствах ЕАЭС и предложения по обеспечению устойчивого экономического развития; правила доступа к услугам по межгосударственной передаче электроэнергии в рамках общего рынка; ход реализации совместного проекта «Евразийский агроэкспресс».

Кроме того, будут рассмотрены изменения в положение о разработке, финансировании и реализации межгосударственных программ и проектов в промышленной сфере и другие вопросы.

«Планируется, что в Алматы главы правительств стан ЕАЭС также примут участие в пленарной сессии форума Digital Almaty «Цифровое партнерство в новой реальности», -отметила И.Малкина.

Она также добавила, что 1 февраля на полях Межправсовета пройдет выездное заседание Консультативного комитета по госзакупкам при Коллегии ЕЭК. Планируется обсудить вопросы равноправного доступа к госзакупкам производителей и поставщиков из стран «пятерки», взаимного признания банковских гарантий и другие. В мероприятии примут участие министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Бахыт Султанов, руководители уполномоченных госорганов стран ЕАЭС и представители бизнеса.