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    Утверждена повестка очередного заседания Сената

    14 Ноября 2022, 12:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 17 ноября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Так, сенаторами будут рассмотрены проекты законов «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений».

    Согласно нормам законопроекта «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» средства займа привлекаются для финансирования комплекса мер, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие.

    Целью Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений» является регулирование вопросов, связанных с осуществлением на территориях обоих государств оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических миссий.
    Сенат
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