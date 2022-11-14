Утверждена повестка очередного заседания Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На заседании Бюро Сената под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты обсудили повестку предстоящего заседания Сената, запланированного на 17 ноября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Так, сенаторами будут рассмотрены проекты законов «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений».

Согласно нормам законопроекта «О ратификации Соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития» средства займа привлекаются для финансирования комплекса мер, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие.

Целью Закона «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений» является регулирование вопросов, связанных с осуществлением на территориях обоих государств оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических миссий.



