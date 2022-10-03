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Утверждена повестка очередного заседания Сената

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Октября 2022, 12:57
Утверждена повестка очередного заседания Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания палаты, запланированного на 6 октября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На заседании палаты будет рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола к Временному соглашению, ведущему к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны, от 17 мая 2018 года».

Соглашение направлено на либерализацию и упрощение торговли товарами между странами ЕАЭС и Ираном. Таким образом, законопроект ориентирован на поддержку экономического и торгового взаимодействия между сторонами.

Вместе с тем, продление срока действия Временного соглашения позволит сохранить беспошлинный режим торговли и благоприятные условия для выхода отечественных товаров на иранский рынок.

Депутаты также рассмотрят законопроект «О ратификации Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста».

Присоединение Республики Казахстан к соглашению вызвано необходимостью разработки и распространения новой модели экономического роста – «зеленого роста», ориентированного на экономические показатели и экологическую устойчивость, а также сотрудничества с международными организациями и международными институтами, которые занимаются продвижением зеленого роста.

Ратификация данного соглашения откроет доступ к экспертному потенциалу и наработанной базе знаний Института, с возможностью привлечения технической помощи, без принятия каких-либо обязательств.

В ходе заседания члены бюро также распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.


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