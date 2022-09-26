Утверждена повестка очередного заседания Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 29 сентября 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Открывая заседание, председатель Сената Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на ключевой роли конституционных изменений в демократическом развитии страны и предстоящих внеочередных выборах Президента, о которых Глава государства сообщил в ежегодном Послании.

На очередном заседании Палаты будет рассмотрен законопроект «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии».

Документ, в частности, предусматривает заключение трудового договора с директорами департаментов Комиссии и их заместителями на срок, не превышающий срок работы Коллегии Комиссии, для сотрудников Комиссии устанавливается пятилетний срок трудовых контрактов с возможностью их продления, а также переходные положения для действующих сотрудников.

В ходе заседания члены Бюро также распределили между постоянными комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.