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Утверждена повестка очередного заседания Сената
19 Сентября 2022, 15:56

Утверждена повестка очередного заседания Сената

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 22 сентября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На очередном заседании Палаты будет рассмотрен законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников» .

Документ направлен на повышение качества и конкурентоспособности отечественного кинематографа. Расширяется компетенция уполномоченного органа по утверждению порядка определения тематических направлений и подходов финансирования социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий.

Также депутаты планируют рассмотреть проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива».

Законопроект, рассматриваемый во втором чтении, направлен на совершенствование действующего законодательства в области племенного животноводства. Среди основных задач проекта Закона – дальнейшая цифровизация агропромышленного комплекса, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, расширение сферы использования биоэтанола и др.

Кроме того, члены Бюро распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.


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