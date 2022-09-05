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Утверждена повестка очередного заседания Сената

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Сентября 2022, 15:28
Утверждена повестка очередного заседания Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором была утверждена повестка очередного заседания палаты, запланированного на 8 сентября 2022 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

На заседании палаты будет рассмотрен проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива».

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства в области племенного животноводства. Среди основных задач проекта Закона – дальнейшая цифровизация агропромышленного комплекса, повышение эффективности и конкурентоспособности в области племенного животноводства, расширение сферы использования биоэтанола и др.

В ходе заседания, члены Бюро также распределили среди постоянных Комитетов Сената законопроекты, поступившие из Мажилиса.

Фото: senate.parlam.kz




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