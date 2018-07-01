Утверждена форма всеобщего декларирования для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК утвердили форму декларации об активах и обязательствах физического лица, а также правила ее составления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайте adilet.zan.kz опубликован приказ министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617.

Документ вводится в действие с января 2020 года.

Согласно данной форме, при заполнении бланка необходимо указать сведения об имеющихся активах, в том числе наличности на сумму свыше 500 МЗП, недвижимом имуществе, ценных бумагах. В случае с несовершеннолетними декларация заполняется законными представителями.

Имущество физического лица будет отражаться в первоначальной входной декларации формы №250, включая кредиторскую и дебиторскую задолженности, налично-денежные и банковские счета, и все, что находится на банковских счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года.