Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 12 °С
Алматы: 36 °С
USD 346.68 EUR 404.02
RUB 5.47 CNY 51.15
Скачать

Утверждена форма всеобщего декларирования для казахстанцев

23 Июля 2018 14:11 189
Поделиться:
Утверждена форма всеобщего декларирования для казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК утвердили форму декларации об активах и обязательствах физического лица, а также правила ее составления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В этом году по программе «7-20-25» планируется выдать свыше 6 тысяч кредитов - Ускенбаев
Об освоении бюджета рассказали в управлении финансов ВКО KASE: Курс доллара понизился

На сайте adilet.zan.kz опубликован приказ министра финансов Республики Казахстан от 21 июня 2018 года № 617.

Документ вводится в действие с января 2020 года.

Согласно данной форме, при заполнении бланка необходимо указать сведения об имеющихся активах, в том числе наличности на сумму свыше 500 МЗП, недвижимом имуществе, ценных бумагах. В случае с несовершеннолетними декларация заполняется законными представителями.

Имущество физического лица будет отражаться в первоначальной входной декларации формы №250, включая кредиторскую и дебиторскую задолженности, налично-денежные и банковские счета, и все, что находится на банковских счетах по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Экономика,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив