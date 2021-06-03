Утверждена Дорожная карта по реализации программы «Жастар - Отанға!» - Бауыржан Байбек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие волонтерства является одним из главных приоритетов программы «Жастар – Отанға!» до 2025 года. Решением Бюро Политсовета партии была утверждена Дорожная карта по реализации программы. Об этом сообщил первый заместитель Председателя партии Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы провели онлайн-встречу с участниками общенационального молодежного волонтерского движения «Biz Birgemiz!», созданного под эгидой молодежного крыла партии «Jas Otan».

Как вы знаете, Елбасы Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи, обратив внимание на необходимость повсеместного развития волонтерства: «Молодежь во всем мире является мощным ресурсом добровольчества и благотворительности, а волонтерство – это механизм, помогающий молодым людям быстрее адаптироваться на рынке труда и способствующий их дальнейшей самореализации». В свою очередь, объявление Президентом страны Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым 2020 года Годом волонтера придало системный импульс развитию волонтерства в национальном масштабе. Глава государства лично открыл республиканский фронт-офис волонтеров «Birgemiz» и стал почетным послом движения волонтеров в Казахстане», - отметил он.

Создание соответствующих стимулов, совершенствование законодательной базы, повышение стипендий студентам-волонтерам на 30% обусловили повсеместное объединение активной молодежи в различные волонтерские организации.

«Как подчеркнул Президент, «государство с большим числом неравнодушных жителей ждет светлое будущее, а волонтерская деятельность послужит примером для всех граждан и внесет свой вклад в формирование нового облика нации».

Одним из первых инициативу руководства страны системно поддержал Jas Otan. Так, молодежное крыло партии приняло активное участие в ликвидации последствий катастроф в Арыси и Мактаарале», - написал Б. Байбек в своем посте.

Во время первой волны пандемии в прошлом году более 5 тысяч жасотановцев в рамках инициированной Елбасы общенациональной акции «Біз біргеміз!» оказали масштабную адресную помощь социально-уязвимым слоям населения. Более 320 тысяч семей во всех регионах получили продуктовые корзины и наборы гигиенических средств.

В апреле жасотановцы организовали раздачу «пакетов благодарности» для 3-х тысяч медицинских работников. Более 80 волонтеров одними из первых приняли непосредственное участие в помощи пострадавшим от недавнего пожара в Риддере.

«На сегодняшней встрече участники движения Biz Birgemiz!, объединяющего 15 тысяч волонтеров по всей стране, рассказали о своих проектах на текущий год и поделились планами расширения волонтерской сети в регионах. В год 30-летия Независимости наши волонтеры уже инициировали общереспубликанскую акцию «30 добрых дел». Развитие волонтерства является одним из главных приоритетов Программы «Жастар – Отанға!» до 2025 года. Буквально 3 дня назад решением Бюро Политсовета партии была утверждена Дорожная карта по реализации данной программы. Также решениями бюро филиалов Nur Otan в ближайшие дни будут утверждены 216 региональных дорожных карт», - добавил он.

Таким образом, партия и Jas Otan нацелены на качественное исполнение предвыборных обещаний перед молодежью, а вновь созданный корпус из 616 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов будет предметно контролировать ход реализации программы.

В частности, в течение следующих 5 лет планируется достижение около 3,5 тысяч индикаторов, реализация 6,5 тысяч мероприятий с охватом более 4,5 миллионов молодых казахстанцев до 35 лет. В фокусе внимания – вопросы качественного образования, трудоустройства, доступного жилья, расширения гражданской активности, личностного развития и досуга. Среди приоритетных показателей – вовлечение в волонтерство более 100 тысяч человек к 2025 году.

«Перед Jas Otan и движением Biz Birgemiz! стоит важная задача развития партнерского взаимодействия со всеми действующими в стране волонтерскими организациями.

Nur Otan, как партия конкретных дел и ясных целей, будет и далее предметно поддерживать волонтеров, поощряя молодежные инициативы. Для этого мы учреждаем ежегодную республиканскую премию «Жастар – Отанға!». Уже к концу года наиболее активные добровольцы, меценаты и общественные организации будут награждаться по 5-ти номинациям. На встрече я пожелал волонтерам движения Biz Birgemiz! и их лидеру Перизат Кайрат успехов в реализации намеченных планов, здоровья, энергии и неиссякаемого энтузиазма во благо страны! Преодолев испытания, победим вместе! Біз қашанда елмен біргеміз!», - заключил Б. Байбек.



